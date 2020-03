Se billedserie Jeanette Juhl Jensen - her med hunden »Alvin« - har set ræven med den besynderlige opførsel flere gange. Foto: Jørgen Juul

Må skyde ræv, der skaber utryghed

Holbæk - 10. marts 2020 kl. 14:28

En ræv med besynderlig adfærd har gennem de seneste måneder skabt utryghed i den østlige del af Holbæk. Siden midten af december har ræven angrebet og dræbt tre små hunde. En fjerde hund er savnet. Den har også angrebet katte og - hvad der er mere forventeligt - kaniner og høns. Beboere i området har været i kontakt med Naturstyrelsen, og nu er der kommet tilladelse til, at ræven enten fanges og aflives eller bliver skudt.

- Situationen er dybt ulykkelig for alle. For os, der bor her, for vores husdyr og for ræven, siger Jeanette Juhl Jensen, der bor i Vejrhøj.

Spørgsmålet om, hvad man skal stille op med ræven, har givet masser af debat, ikke mindst på de sociale medier. Der er dem, der mener, at man skal aflive ræven hurtigst muligt, og der er dem, der siger, at de vil fjerne rævefælderne lige så snart, de ser dem.

Midt i december bragte vi her i avisen en artikel om, at en lille hund var blevet dræbt af en ræv i nærheden af Strandmøllevej.

- Nytårsmorgen så jeg for første gang ræven med den mærkelig opførsel her ved os. Siden har jeg og andre set den flere gange. Den opfører sig mere og mere underligt. Den er på ingen måde sky. Den er hverken bange for hunde eller mennesker, siger Jeanette Juhl Jensen og tilføjer:

Tur med golfkølle

- Det kan være, at der er nogle, der vil grine af det, men det er sådan, at der er folk her i området, der tager en golfkølle eller en tennisketsjer med sig, når de skal ud og gå en tur med deres hund af frygt for, at ræven vil angribe hunden.

Beboere i den østlige del af Holbæk har været i kontakt med Naturstyrelsen, Holbæk Kommune og en jagtforening.

Der vil den kommende tid blive stillet fælder op i henhold til de dyreetiske regler. Man risikerer, at andre dyr - for eksempel løse hunde eller katte - vil gå i fælderne. Derfor vil de blive tilset jævnligt, og der vil være mad og drikke i fælderne,

Kun jægere med en speciel tilladelse må skyde ræven - og jægeren skal have tilladelsen på sig.

Pas på husdyrene

En grundejerforening i den østlige del af Holbæk opfordrer til, at man begrænser det, at husdyr løber alene rundt, også i egne haver.

- Vi skal på ingen måde skabe en lynch-stemning, for som sagt er situationen ulykkelig for alle. Men mange er skræmte, og det må der gøres noget ved, siger Jeanette Juhl Jensen.

Det menes, at ræven holder til i et grønt trekant-området ud til ud til Dragerupvej.

Ræven er stor, siger de, der har set den - større end ræve almindeligvis er.