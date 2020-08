Lyt til 25 unge strygere

De bliver kaldt landsholdet for unge strygertalenter, de 25 strygere i Det Danske Ungdomsensemble, kendt under navnet »Duen«.

- Vi glæder os til at indlede den klassiske sæson på Elværket med et frisk pust af unge, sprudlende musikere, siger Mikkel Thorning fra Elværket.

Et normalt år giver ensemblet gerne en række koncerter i ind- og udland. Anderledes i år, hvor strygerne ikke har spillet én eneste koncert siden nedlukningen i marts. Men nu tager de på sommerturné og vender dermed tilbage til scenen.

Al deres opsamlede spilleglæde bliver fyret af på Tjajkovskijs helt særlige serenade for strygere. Desuden bydes de et varieret program til den danske sensommer og glæder sig til at komme på besøg til en dejlig stemning blandt cafébordene på Elværket.