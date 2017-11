Se billedserie Fredag den 24. november er der stor lystændingsfest i Jyderup: Fotos: Elisa Hauerbach

Lystændingsfest for hele familien

Holbæk - 22. november 2017 kl. 21:00 Af Elisa Hauerbach

Der bliver noget for alle aldersklasser og temperamenter, når Jyderup Erhvervsforening holder Lystændingsfest, fredag den 24. november.

Skarridsøgade afspærres for at give plads til alle Lystændingsfestens aktiviteter, der både kommer til at foregå udenfor og indendørs.

Byens butikker, boder og kræmmere holder åbent frem til klokken 20.00, og med de mange muligheder for at få noget godt at spise, kombineret med en masse spændende aktiviteter, kan man godt forberede sig på en lang og oplevelsesrig dag.

Boderne holder åbent fra klokken 15.00, hvor også det første udendørs underholdningspunkt er programlagt. Det er børn fra Bregninge Bjergsted Friskole, som »åbner ballet« med julemusik i Musikteltet fra klokken 15.00, samtidig med at et antal nissebørn deler pebernødder ud til byens gæster. Fra klokken 15.00 er der også julemusik i gadens højttalere og det vil være muligt at købe varm kaffe, gløgg, æbleskiver, pandekager, brændte mandler og churroz. M

Mere end 30 boder er fyldt med gode varer og smagsprøverne spares der ikke på, hverken i boder eller i butikker. Børnekarrusellen fra Ankers Tivoli begynder også klokken 15.00 og det samme gør muligheden for at dekorere sit eget julehjerte.

Julerytterne kommer igennem byen klokken cirka 17.30 og klokken 18.00 holdes årets lystændingstale af politikeren Emrah Tuncer, der er formand for udvalget Kultur, Fritid og Fælleskab i Holbæk Kommune.

Efterfølgende tændes det store juletræ, før julemanden ankommer med sine nissebørn i hestevognen.

Udendørsaktiviteterne afrundes med gospelkoncert og konkurrenceafgørelse, hvor vinderen får et gavekort på 500 kroner. Boder, kræmmere og butikker lukker klokken 20.00.

Indendørs er der aktiviteteter for børn og voksne i Skarridsøsalen, på caféen, i byens butikker og i Jyderup Stationscenter.

Kræmmerne holder til i Stationscentret og der er blandt andet juletombola, juleklip, børneaktiviteter, tegnekonkurrence, koncert med Jyderup Sangkor og juleklovneri i Skarridsøsalen.

Lystændingsfesten slutter klokken 20.00.