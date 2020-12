I forbindelse med lysreguleringen af T-krydset skal der anlægges både en højre- og en venstresvingsbane. For at anlægge venstresvingsbanen må Skagerakvej udvides mod syd (til højre på billedet).

Lyssignal og cykelsti forbedrer trygheden

Forklaringen er, at arbejdet med at etablere et lyssignal i T-krydset er i fuld gang. Samtidig bliver forholdene bedre for cyklisterne med en cykel- og gangsti langs Vandtårnsvej og en stiforbindelse til Ladegårdsstien.

I morgentimerne har det indimellem taget rigtig lang tid for trafikanterne at komme fra Vandtårnsvej og ud på Skagerakvej i Holbæk. Nu er der - bogstavelig talt - snart lys forude.

