Lyspunkt hos Damborg

- Vi ville gerne forhandle designerlamper, og når vi er blevet en del af Lyspunkt, er der et stort udvalg fra deres produktkatalog, som vi enten har på lager eller kan skaffe hjem hurtigt. Og, ud over deres lampeserier, ligger det os frit for, at forhandle de mærker vi vil, og det er blevet til en række eksklusive mærker, herunder Le Klint, som bringer os op i særklasse - og som vil appellere til en endnu større kundekreds, end den tidligere lampeafdeling. Det her er klasse, det skal der ikke herske nogen tvivl om. Ud over lamperne, har vi også valgt at bibeholde vores meget store udvalg af lampeskærme, og har hele tiden omkring 650 skærme på lager, tilføjer han.