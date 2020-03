Lyn-betalinger fra torsdag

- Situationen er alvorlig, og det er bydende nødvendigt, at vi fra kommunens side udviser samfundssind og gør, hvad vi kan for at støtte vores erhvervsliv. Formålet er at beskytte arbejdspladserne mod de økonomiske konsekvenser som følge af, at danskerne er blevet bedt om at holde sig hjemme, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen (S), borgmester i Holbæk Kommune.

- Vi gør, hvad vi kan, for at give erhvervslivet en understøttende, hjælpende hånd, så virksomhederne får de bedste betingelser for at klare sig i den kommende tid. Med godt 4.500 leverandører er det dog ikke muligt at lave en tilvalgsordning til den hurtigere betaling. Det kommer som udgangspunkt til at gælde alle. Men hvis en leverandør henvender sig for eksempelvis at undgå at blive påført en ekstraomkostning på grund af negative bankrenter, og derfor ønsker at fastholde en længere betalingsfrist, vil vi naturligvis kunne imødekomme dette, fortæller Christina Krzyrosiak Hansen i pressemeddelelsen.