Lykketræf: Vigtigt træstykke fundet på bunden af havn

Holbæk - 18. maj 2018

Nogle gange er man bare heldig, og den fornemmelse går en del mennesker rundt med på havnen i Holbæk.

Her er Nationalmuseet i Hal 3 i gang med at restaurere galeasen Anna Møller, og når man har at gøre med et over 100 år gammelt træskib, kan der fra tid til anden mangle en reservedel.

For eksempel har skibstømrer Morten Møller Jensen og hans folk fra Nationalmuseet skullet på jagt efter nogle egetræsstykker med en helt speciel krumning, som skal bruges som blandt andet dæksknæ, der er med til at bære dæksbjælkerne, og til bovbånd, der sidder i skibets stævn.

Men hjælpen var tættere, end man turde håbe på, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Holbæk Havn uddyber ind imellem havnebassinet, og netop i juni sidste år fik den gamle havn en ekstra grundig tur. Her fandt havnefolkene et krumt stykke træ, som man i første omgang tænkte at lave en bænk ud af.

Men da Morten Møller Jensen hørte om fundet, bad han om lov til i stedet at bruge det til Anna Møller. Det var lige nøjagtigt sådan et stykke, han kunne bruge.

Den var havnechef Lars W. Hansen med på, og i dag er træstykket fra Holbæk Havn en del af Anna Møller.

Ingen tør sige, hvor lang tid træet har ligget i havnen, men Morten Møller Jensen formoder, at det stammer fra det gamle værft på stedet.

- Det er jo lavet til et skib, men hvordan det er er endt i havnen eller hvornår, ved jeg ikke. Men det gør ikke noget, at det har ligget dernede. De her træstykker til skibe skal lagres, før de bearbejdes, og det gør man faktisk bedst i saltvand, siger Morten Møller Jensen.

Efter planen - og den er man lidt foran - skal galeasen Anna Møller igen være sejlklar til næste år, skriver Nordvestnyt.