Se billedserie Lene Lauritzen og Katrine Troest fra Føtex i Smedelundsgade med en af de nye lykkeposer. PR-fotos.

Lykkeposer med overskudsmad

Holbæk - 09. september 2021 kl. 07:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Holbækkerne kan nu handle billigere og med mere hensyn til bæredygtighed i Føtex Holbæk i Smedelundsgade. I samarbejde med madspildsaktøren Too Good To Go flanceres nu tre forskellige lykkeposer med overskudsmad til nedsat pris. Samarbejdet forventes at reducere dagligvarekædens samlede madspild med cirka fire tons årligt til at begynde med.

Det nye koncept gør indkøbsturen billigere og støtter kampen mod madspild, så overskudsmaden i Føtex Holbæk havner på holbækkernes tallerkener i stedet for skraldespanden.

Varehuschef i Føtex Holbæk, Lene Lauritzen, har glædet sig til at introducere kunderne for det nye koncept:

- Det er altid fantastisk at kunne tilbyde kunderne endnu flere muligheder for at få billig mad på bordet, og når man samtidig med også kan være med til at tage endnu mere hensyn til miljøet, er det da en win win situation, udtaler hun.

Den landsdækkende lancering af samarbejdet sker efter et vellykket pilotprojekt i syv udvalgte Føtex-varehuse. Her har man på tre måneder reddet mere end 3.400 måltider. Og den gode start er måske ikke så overraskende.

En undersøgelse foretaget af Userneeds på vegne af Føtex viser nemlig, at danskerne er vilde med at redde overskudsmad. Tallene viser blandt andet, at 6 ud af 10 danskere altid eller ofte benytter sig af tilbud, hvor fødevarer er sat ned i pris, fordi holdbarheden er kort. Og det er et indkøbsmønster, man gerne vil bakke op om i Føtex Holbæk, pointerer varehuschef Lene Lauritzen.

Føtex Holbæks kunder kan vælge mellem tre forskellige lykkeposer fra hhv. grøntafdelingen, bageren og øvrige afdelinger. Der vil i gennemsnit blive udbudt 10-12 lykkeposer dagligt i hvert varehus, som bestilles via Too Good To Go's app. Antallet af kategorier og antal lykkeposer vil løbende blive opjusteret.