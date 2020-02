Lune Carlsen trækker folk til, og Jyderup Musikforening er tæt på at have solgt alle billetter til fredagens koncert med Kim Larsen coverversioner. PR-foto

Lune Carlsen hitter i stationsbyen

Meldingen er kun få billetter tilbage. Nogle bruger det som et salgstrick, men her der den god nok. Lune Carlsen hitter i Jyderup allerede før han går på scenen i Skarridsøsalen.

Han begyndte for sjov for mange år siden at imitere Kim Larsen. Det blev til lidt optræden med band, inden han selv blev opdaget og i dag turnerer med de mange Kim Larsen hit sammen med sin makker, guitaristen, trommeslageren med mere Søren Sebber Larsen .