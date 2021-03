Luksus- overnatning i smukke omgivelser

Se billedserie Gæsterne på den nye glamping-?plads? kan nyde solnedgangen og det smukke landskab: Privatfotos.

Holbæk - 22. marts 2021 kl. 21:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

På Mai Mohr og Anders Toftegaard Jensens idylliske landejendom, Lille Fjordgaard på Tuse Næs, åbner der den 1. april et overnatningstilbud med luksus-camping også kaldet glamping.

- Glamping er en sammentrækning af ordene glamourøs og camping, og begrebet dækker over en luksuriøs form for camping, hvor man kan nyde den skønne natur og friluftslivet, uden at gå på kompromis med den komfort og hygge, man er vant til derhjemme, forklarer Mai Mohr.

Parret flyttede på landet for et år siden og fandt efter et stykke tid ud af, at de gerne ville dele roen og den dejlige natur på deres matrikel med andre:

- Vores venner og øvrige gæster, som har besøgt stedet, har alle kommenteret på 'sjælefreden' og udsigten, og det var da også en af vores venner, der kom på idéen med glamping, siger Anders Toftegaard Jensen.

På ejendommen, hvor der er udsigt over fjorden og de omkringliggende marker, kan man nyde roen, gå en tur på den private strand eller kigge på stjerner om aftenen uden det forstyrrende lys fra byen. Hvis man foretrækker at være mere aktiv, er der en badestrand 1,5 kilometer væk og mulighed for både kite-surfing og en sejltur på fjorden.

Tre telte og max seks personer

Mai Mohr og Anders Toftegaard Jensen vil bevare roen på stedet, så de har valgt kun at have tre telte. Målgruppen er fortrinsvis det mere modne publikum over 18 år.

- Her er maksimalt plads til seks personer i alt med mulighed for at en familie eller mindre gruppe, kan booke hele området, forklarer Mai Mohr og fortsætter: - Camping ved Isefjorden tilbyder masser af bekvemmeligheder og luksus. Når man ankommer, står teltet allerede klar med rigtige senge, lækkert rent sengetøj, og lammeskind i den magelige lænestol. Bålstedet er også gjort klar, og man skal bare tænde op. Derudover kan man ønske sig at få sushi bragt til teltdøren, at få morgenmad på sengen eller bestille små lækre pakker som snobrødsdej og røgede pølser fra det lokale pølsemejeri, siger hun.

Parret bag det nye glamping-sted vil desuden være behjælpelige med at arrangere oplevelser i nærområdet som eksempelvis besøg på den lokale vingård eller leje af mountainbikes.

Glamping ved Isefjorden ligger Bognæsvej 34. Der er mere info på www.experienze.dk og på Glamping ved Isefjordens Facebook-side.