Lukningstruet naturskole får endnu en chance

Holbæk - 04. december 2019 kl. 11:31 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et enigt økonomi­udvalg i Holbæk Kommune besluttede onsdag formiddag at give den lukningstruede Holbæk Naturskole endnu en chance for at overleve.

Som omtalt i dagbladet Nordvestnyt og på sn.dk i sidste uge er Holbæk Naturskole i overhængende fare for at lukke, idet Holbæk Kommune ikke har været i stand til at finde en ny samarbejdspartner til at drive naturskolen videre uden kommunale kroner i ryggen.

Men i 11. time har kommunens økonomiudvalg onsdag besluttet at give den lukningstruede naturskole endnu en chance for at overleve.

Udvalget skulle ellers have taget stilling til en indstilling fra administrationen om at sætte gang i afviklingen af Holbæk Naturskole.

Borgmester Christina Krzy­rosiak Hansen (S) oplyser til Nordvestnyt, at alle udvalgets medlemmer i stedet har stillet sig bag et ændringsforslag, som åbner for ny forhandling med interesserede samarbejdspartnere.

Dermed vil Holbæk Naturskole ikke blive lukket ned ved årsskiftet - vel at mærke, hvis kommunalbestyrelsen også godkender ændringsforslaget.

Efter at den overhængende lukning blev kendt i sidste uge er der ifølge borgmesteren kommet en del henvendelser fra mulige samarbejdspartnere.

- Jeg har efterfølgende fået flere henvendelser fra både nye muligt interesserede og fra nogen, der allerede har været inde i billedet. Det er et stort politisk ønske, at vi får lavet en løsning, så der stadig kan være naturskole i Holbæk, siger Christina Krzy­rosiak Hansen til Nordvestnyt.

Interesserede kan nu sende forslag til Holbæk Kommune om en model for, hvordan de mener at kunne bevare Holbæk Naturskole.

Økonomisk neutral Ændringsforslaget understreger, at modellen skal bære sig selv økonomisk, og at den både på kort og langt sigt skal være økonomisk neutral for Holbæk Kommune.

Der vil med andre ord ikke følge store summer med en ny aftale, men økonomiudvalgets medlemmer erklærer sig parate til at lade de 30.000 kroner, der årligt ville være afsat til at vedligeholde området omkring naturskolen efter en lukning, indgå i den fortsatte drift af Holbæk Naturskole.

Michael Suhr (K) havde forud for dagens økonomiudvalgsmøde meldt ud, at han ville gå imod en lukning, og han er tilfreds med, at der nu kommer en ny runde, hvor interesserede aktører kan melde sig. Han udelukker ikke, at han vil stemme for, at kommunen skal have flere penge op af lommerne trods meldingen om, at aftalen skal være økonomisk neutral for kommunen.

- Jeg mener, at Holbæk Naturskole skal bevares. Og hvis det heller ikke i denne omgang lykkes at indgå en aftale, så vil jeg finde pengene til det, siger Michael Suhr til Nordvestnyt onsdag.

Borgmester Christina Krzy­rosiak Hansen pointerer også, at en ny aftale skal indebære, at de foreninger, som i dag har aktiviteter i tilknytning til naturskolens bygninger og område garanteres mulighed for at fortsætte deres aktiviteter.

Det fremgår desuden af ændringsforslaget, at der skal ske en afklaring på dyreholdet. Det betyder, at kommunen sammen med en ny samarbejdspartner skal tage stilling til, om og eventuelt hvor mange af de nuværende cirka 80 dyr, der skal være på naturskolen fremover.

Økonomiudvalget forventer at kunne tage stilling til en ny aftale om Holbæk Naturskole på sit møde i februar.

