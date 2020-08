Se billedserie Louise Nergaard ejer franchise-rettighederne i iscafeen Paradis Is i Holbæk. Nu vil hun overlade værtsrollen til en anden. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Louise vil overlade sit Paradis til ny vært Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Louise vil overlade sit Paradis til ny vært

Holbæk - 04. august 2020 kl. 15:59 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Har du altid haft lyst til at have din egen is­cafe og servere hjemmelavet is for gæsterne.

Så er det måske nu, at du skal slå til. For midt på Holbæks hovedstrøg bliver der nu en ledig en af slagsen.

Louise Nergaard sælger således sine franchise-rettigheder i iscafeen Paradis Is i Ahlgade i Holbæk.

Det er ikke, fordi hun er blevet træt af stedet, at hun vil lade en anden overtage.

I stedet er det for at forfølge en drøm.

- Da jeg var ung, rejste jeg ud i verden uden andet end en rygsæk. Det var en fantastisk oplevelse at komme ud og møde fremmede kulturer, og det vil jeg gerne have, at mine børn også prøver. Så sammen med min mand og vores to drenge vil vi hive et halvt års tid ud af kalenderen og tage på en rejse jorden rundt. Det giver os også mulighed for at være sammen på måder, som vi ikke kan i den travle hverdag, fortæller hun.

Hun ved godt, at som verden ser ud lige i øjeblikket, så bliver der ingen større rejse foreløbig, men hun håber, at det hele flasker sig, så de kan tage af sted næste år.

- Vi har sat os en deadline, der hedder, at vi senest skal af sted til oktober næste år. Så passer det med, at vores ældste dreng kan blive konfirmeret, hvis han vil, når vi kommer tilbage, fortæller Louise Nergaard.

Hun regner med, at de skal være væk et halvt års tid og blandt andet besøge Asien, Australien og New Zealand.

- Efter planen flyver vi til de enkelte lande, og om vi så lejer en bil eller bruger de offentlige transportmidler, afhænger af landet, forklarer hun.

Åbnede i 2018

Sammen med Stine Appel­gren åbnede hun i slutningen af marts 2018 iscafeen i lokalerne i Grand-bygningen, hvor Vivaldi tidligere holdt til.

Sidste år overtog hun hele franchisen og har siden drevet den selv med hjælp fra et par ansatte.

Cafeen laver selv sin is og når man overtager iscafeen, er der et stort katalog med opskrifter, som man kan bruge af.

Men det er også muligt at finde på sine egne opskrifter.

- Men de skal nok lige godkendes af hovedkontoret først, inden man begynder at producere isen, fortæller Louise Nergaard.

Hun forklarer, at der er gode muligheder for at udvide med en ekstra cafe eller butik.

- Der er kapacitet til at producere is til flere steder i cafeen, fortæller hun.

Den nye ejer af franchise-rettighederne vil få en butik med masser af stamkunder.

- I modsætning til iskiosker og lignende er vi ikke så afhængige af vejret. Hvis det er dårligt, kan kunderne sidde indendørs og spise deres is. Så vi har mange, der kommer jævnligt, fortæller hun.

Kommer før frokost

De første kunder træder normalt ind ad døren, når Paradis Is åbner ved 11-tiden.

- Så er der en pause mellem 12 og 13, hvor folk spiser frokost. Og så kommer de igen gennem det meste af dagen, indtil det er blevet tid til aftensmaden. Men coronaen har ændret en del på vanerne, fortæller Louise Nergaard.

Hun håber, at salget falder på plads hurtigst muligt, men venter gerne på den rette køber.

- Køber man, som jeg sælger, får man det hele med. Blandt andet varelager og inventar. Men jeg ser meget gerne, at det er en passioneret person, der overtager efter mig, fortæller hun.

Louise Nergaard er glad for, at hun kastede sig over isbranchen, fordi det er med til at sætte humøret op hos folk.

- Is bringer glæde. Når vi nogle gange kommer ud på plejehjem, kan selv hende, der normalt spiser som en fugl, pludselig godt klemme tre kugler ned, fortæller hun.