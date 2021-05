Se billedserie Endelig blev det tid til at mødes omkring en gang lopper, og det vakte glæde, også selv om vejret var lidt uldent, og masker stadig er en del af hverdagen. Foto: Per Christensen

Lopper vakte glæde - første aktivitet efter nedlukning

Holbæk - 15. maj 2021 kl. 14:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Lopperne var mange, og glæden over igen at kunne mødes til den første større, fælles aktivitet efter lang tids nedlukning var stor. Brugerrådet satsede og holdt vejret, som viste sig fra den nådige side. Det vil sige en halvkold majlørdag med kun lidt vådt fra oven.

- Det er skønt, her sker noget, og vi igen kan komme ind til aktiviteter. Det har været en lang nedlukning, sagde Eva Olsen, Vipperød.

Hun er flittig bruger af det aktive center Lersøcentret i Vipperød og tilføjede, at for nogle har det været mere ensomt under nedlukningen. Hun har været med i en boble, hvor de spillede petanque og gik ture sammen.

Udenfor ved bordene stod frivillige klar til at tage imod, når ting og sager blev byttet til kontanter. Der blev kigget og pruttet om prisen og gerne solgt billigt.

Frivillige kom på arbejde De mange ting og sager til køkken og stue stammer fra flere dødsbo og har stået i flyttekasser og ventet på at blive solgt.

Frivillige kom på arbejde og brugte mange timer fredag på at gå kasserne igennem og sortere. Det er ikke utænkeligt, at der kan blive endnu et loppemarked i år.

Også selv om der lørdag blev handlet og krejlet for sjov og lidt for alvor lige fra en muslingeskal til smykker til dele af spisestellet Blå Koka fra den svenske porcelænsfabrik Rörstrand.

Det aktive centres håndarbejdsdamer havde et bord, hvor de blandt andet solgte ragsokker og pandebånd.

Udflugt ændret til fest Brugerrådet havde delt 1000 flyers ud i Vipperød og omegn, og det gav resultat. Der kom fra start flere mennesker, end brugerrådsformand Aage Jelstrup havde regnet med.

- Det er godt for omsætningen, men det handler ikke om at få mest muligt for tingene. Det skal være hyggeligt, og så må det gerne give et tilskud til vores udflugter, bemærkede han.

Der er dog ingen udflugter på vej. På grund af coronavirus er udflugter ændret til fester i det aktive center. Den første holdes 21. maj.

- Men det kniber med at få folk til at melde sig. Jeg tror, mange stadig er bekymret for smitte, selv om de er vaccineret, bemærkede Aage Jelstrup.

Håber på maskefrihed Der blev hygget med kaffe i cafeen, hvor der for stående og gående var krav om maske, ligesom der blev holdt mandtal over gæsterne i tilfælde af et smitteudbrud.

Og maskerne blev båret med tålmodighed, de er blevet en del af hverdagen. Men drømmen er at vende helt tilbage til »normalen« uden masker og krav om afstand, når alle er vaccineret.

Det skulle nødig ende med, at folk er bange for at være sammen og med i fællesskaber, lød det fra kaffedrikkerne, der havde smidt maskerne for at kunne nyde den gratis kaffe med småkager til.