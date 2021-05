Lopper spredte sig overalt på øen

Opbakningen til skolen og børnehuset kommer ikke kun fra øboerne. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen kiggede også forbi på den store, men anderledes loppedag. Privatfoto

Holbæk - 26. maj 2021 kl. 13:35 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Overalt var der lopper på spil. Og der stod også meget på spil, da det traditionelle pinseloppemarked på skolen blev skiftet ud med boder spredt ud over hele øen. Det var et sats, som arrangørerne ikke anede, hvordan ville gå. Men det gik over al forventning. Folk på Orø bakkede op.

- Alle pengene er ikke kommet ind på kontoen endnu, men indtjeningen er over 50.000 kroner. Vi er meget glade og taknemmelige, siger Sarah Stilling-Buhl Zachariasen fra Loppekassens Støtteforening for Børnene i Enhedsinstitutionen på Orø.

Det er et flot resultat i forhold til, ingen anede, hvordan det ville gå, når folk skulle køre og cykle rundt, tilføjer hun.

I år stod skolen for salg af kaffe, te, kage, øl og vand, og der var live musik i skolehaven.

I Bybjerg kørte forældre rundt og solgt is, sodavand og øl fra ladcykler, og flere af øens spisesteder donerede en del af dagens salg til loppekassen.

Og på 16 forskellige lokationer på Orø stod børn og voksne hele dagen klar til at sælge ting og sager fra gemmerne.

Normalt bliver der samlet ind Kristi himmelfartsdag og holdt loppemarked pinselørdag.

- Det kunne vi ikke på grund af coronarestriktioner. Men øen bakkede op om skolen og børnene, det var dejligt at se øen stå sammen på en ny måde. Der var hele dagen en god stemning. Vi har da fået øjnene op for andre muligheder end loppemarked kun på skolen, bemærker Sara Stilling-Buhl Zachariasen.

Med boder over hele øen var det også en mulighed for tilflyttere at komme rundt til nye steder og møde nye mennesker.

Opbakningen til skolen rækker også ud over øen.

Blandt andet kom Holbæks borgmester Christina Krzy­rosiak Hansen forbi for at støtte Loppekassen og børnene på Orø.

Støtteforeningens loppekasse træder i stedet for klassens kasse, som forældre andre steder betaler til.

- På Orø har vi valgt, at alle skal have samme vilkår. Ingen skal have problemer, når børnene tager på lejr­skole, Isrosen i Holbæk eller Sommerland Sjælland. Der er også penge til at købe legetøj til både skolen og børnehuset, forklarer hun,

Om der er skabt en ny tradition, eller man vender tilbage til det traditionelle loppemarked eller en kombination er op til bestyrelsen i støtteforeningen.

Der er mange nye forældre, som måske har nogle nye ideer, konstaterer Sarah Stilling-Buhl Zachariasen.