Lasse Hansen ses her imellem to af Loops medlemmer, Aase Steensborg og Valdemar Henriksen. De viser indsamlingsbøtterne, som udleveres og afleveres hos Loop, søndag den 28. april. Foto: Elisa Hauerbach

Loop koordineringssted ved kommende indsamling

Holbæk - 22. april 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Hjerteforeningen sender folk »på gaden« for at samle penge ind, søndag den 28. april, går beløbet til opsætning af hjertestartere rundt omkring i landet.

- Vi er blevet udnævnt som koordinatorer her hos Loop, og det vil sige at vores lokale indsamlere starter og slutter her - på hjørnet af Drivsåtvej/Skarridsøgade og Teglværksvej i Jyderup. Det betyder også at vi efterfølgende får opsat en hjertestarter udenfor vores center, for vi mener at der er brug for en hjertestarter i denne del af byen, siger Loops indehaver, Lasse Hansen.

Har man lyst til at gå en tur for den gode sag - og det skal lige understreges, at man ikke behøver at være medlem hos Loop for at deltage, så kan man melde sig som indsamler allerede nu, via Hjerteforeninges hjemmeside eller via Loop Fitness - Jyderup's facebookside.

Vælg egen rute

- Man bestemmer selv hvilken rute man vil gå. Indsamlingsbøtterne udleveres og afleveres hos os, og det indsamlede beløb registreres her. Før turen, giver vi en flaske vand og et stykke frugt. Efter turen er der også mulighed for at få en forfriskning, siger Lasse Hansen.

Han fortæller også at der hvert år er 4000 personer, som rammes af hjertestop- udenfor hospitalsregi.

- Det er altså mange, og derfor er det ekstra vigtigt at vi står sammen om at samle ind til de livsvigtige hjertestartere. Når »vores« kommer op uden for centret her, vil der også være mulighed for at få instruktion i brugen af den, tilføjer Loops indehaver, der glæder sig over at kunne være med til at gøre borgerne mere trygge, når de bevæger sig rundt i Jyderup.