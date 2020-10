Lommetyv på spil i Rema 1000

Dagen efter anmeldte han tyveriet til politiet. Her forklarede han, at pungen forsvandt, da han stod i kassen. Han betalte og lagde sin pung i lommen.

Han bemærkede, at der stod en person meget tæt på bag ham, og da denne mand skulle frem for at betale, råbte manden op og kastede en 20-krone mod ekspedienten.