Se billedserie Lokale virksomheder skal i netværk på tværs af faggrupper, lød en af opfordringerne til fremtidens samarbejde i Jyderup.

Lokalt netværk giver udvikling

Holbæk - 27. januar 2018 kl. 08:15 Af Henrik Falch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jyderup Erhvervsforening har cirka 50 virksomheder i medlemskartoteket, resten er butikker, men de to grupper kan sagtens have glæde af at mødes med hinanden.

- Der var mange ideer under netværk. Netværket kan bruges til eksempelvis at få en tømrer og murer til at tale sammen og finde ud af, hvad de kan bruge hinanden til, eller fx er der en, der sælger køleanlæg og en der sælger vand til restauranter. Hvorfor kan vandsælgeren ikke også formidle køleanlæggene og omvendt, spørger Anders Baagland.

Han mener, der er mange virksomheder, der kan bruge hinanden på den måde gennem lokale netværk.

Der var også et ønske om et månedligt morgenmøde eller cafémøder både for alle medlemmer og måske også møder for de enkelte faggrupper.

- Det er rigtig godt at vi finder ud af, hvordan virksomhederne skal teames op, så de får glæde af hinanden. Vi fik også et forslag til en mentorordning for nye virksomheder, siger Anders Baagland.

Nu skal der handles

Når bestyrelsen i Jyderup Erhvervsforening får armene ned og sat til tastatureret for at få styr på de mange ideer og gjort dem tilgængelige for medlemmerne.

- Jeg er ikke helt sikker på, om vi når at behandle dem inden vores generalforsamling den 28. januar, men da det er bestyrelsen, der skal styre arbejdsgrupperne, er det heller ikke nødvendigt. Vi skal lige have prioreteret dem, så vi kan tage de lavest hængende frugter først. Vi vil arbejde videre i løbet af foråret, forklarer Anders Baagland.

Han ser hele denne lyst til at blive en aktiv del af ens egen by som en helt ny andelsbevægelse.

- Man taler om andelsbevægelsen 2.0, hvor man deltager aktivt i byen, som eksempelvis Jyderups Fremtid, og erhvervsforeningen. Nu lader man det ikke være op til andre, som kommunen at afgøre fremtiden. Nu tager man selv affære og bliver aktiv, fremhæver Anders Baagland.

Har du selv en idé, eller har du lyst til at deltage aktivt i en eller flere af erhvervsforeningens nye tiltag, så er det bare med at henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne i Jyderup Erhvervsforening.