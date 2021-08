Se billedserie Redaktionshunden Bobby er eneste medarbejder hos Malgré Tout med poter.

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt medie indtager Europa Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt medie indtager Europa

Holbæk - 24. august 2021 kl. 14:47 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

I oktober ligger de første engelsksprogede blade klar til hesteinteresserede læsere spredt ud over store dele af Europa.

Indtil nu har hestemagasinet Malgré Tout med base på Taastruphøj i Holbæk kun været på tryk for det danske publikum, mens internationale læsere har været nødt til at fatte telefon eller computer for at få adgang til magasinets artikler om livet med hest.

Troels Højvig har som det gratis hestemagasins grundlægger været i sadlen fra dag 1.

Han ser frem til den internationale lancering af det trykte magasin.

- Vi får et netværk med pick-up points, hvor læserne kan hente magasinet, i stort set hele Europa, siger Troels Højvig.

Han nævner flere punkter, hvor ham og de 25 kolleger i lokalerne på Taastruphøj har fordele og kan skyde genvej.

- Vores konkurrenter har været vant til at udkomme på tryk offline, og går nu mod mere net. Vi har haft online fokus fra dag 1 og går modsatte vej, siger han til Nordvestnyt.

Udfordringer er der også, men de rummer samtidig nye muligheder.

- Vi er begyndt at udgive på et nyt sprog. Til gengæld har vi utroligt meget tidløst stof, som kan oversættes og få nyt liv hos vores internationale læsere. Samtidig er mange af vores annoncører i forvejen internationale, så der er aftaler, som vi slipper for at skulle indgå fra bunden igen, siger Troels Højvig.

Men én udfordring gælder formentlig for de fleste virksomheder, når de skal etablere sig på et nyt marked.

Det handler om konkret kendskab.

- Vi bygger et brand, som folk skal huske, siger Troels Højvig.

Netop på det punkt kan Malgré Tout måske springe over, hvor gærdet er lavest og slippe for at skulle finde på et internationalt navn til magasinet ude i Europa.

Malgré Tout er fransk og betyder noget i stil med »trods alt« eller »på trods af alt«.

Samtidig knytter der sig et helt særligt stykke Danmarkshistorie til navnet, idet Malgré Tout var navnet på den hvide hest, som Kong Christian 10. red over den gamle grænse til Tyskland på for at markere Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920.

I alt 26 medarbejdere har deres daglige gang i lokalerne på Taastruphøj, der har været base for hestemagasinet siden februar i år.