Lokalt firma går på børsen

Holbæk - 22. oktober 2021 kl. 12:47 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det er yderst sjældent, at en virksomhed med hovedkontor i Holbæk Kommune går på børsen. Men det er, hvad ingeniørvirksomheden Q-Interline fra Tølløse nu gør. Børsnoteringen skal hjælpe virksomheden på vej mod et højteknologisk eksporteventyr.

Det erklærede mål er, at Q-Interline på globalt plan skal være en betydende leverandør af analyseinstrumenter til fødevareindustrien, særligt med fokus på mejerier.

Planen er, at omsætningen skal stige fra de ventede 26-28 millioner kroner i år til en omsætning på 100 millioner i 2025. I formiddags offentliggjorde Q-Interline omstændighederne ved udbuddet på børsen Nasdaq First North Grow Market Denmark i København.

Ved at gå på børsen og sætte nye aktier til salg er planen, at der kan hentes 20-25 millioner kroner for at sætte gang i det internationale vækstpotentiale. 57 investorer har givet bindende forhåndstilsagn om køb af aktier for lige knap 13 millioner kroner, oplyses det i formiddagens selskabsmeddelelse.

Q-Interline blev stiftet af Anders Larsen, Marup, for 25 år siden og har i løbet af årene slået sit navn fast i Nordeuropa. Nu skal børsnoteringen skaffe muskler til at bringe produktet videre ud i verden.

Nøjagtig analyse Produktet er et højteknologisk udstyr, som kan optimere produktionsprocesserne i fødevareindustrien. Det sker ved at levere en nøjagtig og hurtig analyse, som giver vished for indhold, kvalitet og sikkerhed i hele værdikæden.

- I løbet af de seneste fire-fem år har vi været igennem en proces, hvor vi har færdigudviklet en produktportefølje og gennemført et generationsskifte. Det er en skarp produktserie, som vi nu skal ud at sælge i større stil, fortæller direktionen hos Q-Interline på Stengårdsvej 7 i Tølløse.

Direktionen udgøres af CEO (administrerende direktør) Martin Roithner Henriksen og CFO (økonomidirektør) Steen Bjerregaard Christiansen.

- Vi er stolte af at være et hightechfirma i Nordvestsjælland. Hvis man har noget, man har udviklet til et godt produkt og har et godt team, så er vi ikke blege for at gå på børsen, selv om vi er fra Vestsjælland, lyder det fra de to direktører.