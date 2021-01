Det lokale FøniXensemblet skulle have givet koncert sammen med det verdenskendte vokalensemble Theatre of Voices. Men nu arbejder man i stedet med en plan B.Foto: Joe Kniesek

Lokalt ensemble må ty til plan B

Det skulle have været en stor begivenhed med et verdensnavn og et lokalt ensemble, der sammen opførte et helt nyt værk af komponisten Fuzzy.

Men som så meget andet er også dette arrangement blevet ramt af corona-restrik­tionerne.

Så publikum kommer derfor til at vente med at høre vokalensemblet Theatre of Voices spille sammen med det lokale FøniXensemblet.