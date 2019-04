Lokalt biprodukt forhandles af Jyderup Præstegård

- Det er simpelthen så hyggeligt at have gårdbutik, for der er rigtig mange, som lige kommer forbi for at snakke og se hvad vi har. Som noget nyt, har vi valgt at sælge mine hjemmebagte brød her fra gårdbutikken, og det er der mange som er glade for. Brødet holder sig friskt længe, og det betyder at en del af vores ældre kunder faktisk har rugbrød til en uge, fortæller Lasse Trolddal Nielsen, der er manden bag disken, da avisen besøger gårdbutikken på Holbækvej 122 i Jyderup.