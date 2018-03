Lokalt arkitektfirma er flyttet ind i Erhvervenes Hus

Når man træder indenfor i Birgit og Jes Edvars' fælles arkitektvirksomhed, Edvars & Edvars, er det ved første øjekast svært at afgøre, om dette er en adresse i Holbæk eller en strømlinet virksomhed ude i den store verden.Her er højt til loftet, masser af lysindfald og en enkel, minimalistisk indretning, som integrerer elementer af den gamle industribygning, hvor avisen en gang havde distrubutionshal. Mødelokalet svæver på en balkon over kontorerne, som er i åbent plan med »kollegerne« i virksomheden AlpenTravel og AlpenLiving i den ene afdeling og Edvars & Edvars i den anden.

Birgit og Jes Edvars kan se tilbage på en lang karriere og et godt teamwork, der startede, da de mødte hinanden for 45 år siden. Birgit Edvars er designer, konceptudvikler og fundraiser, mens Jes Edvars er uddannet arkitekt.

Deres særlige styrke er, at de i fællesskab både tegner og indretter projekterne - ofte helt ned til de mindste detaljer. Birgit Edvars giver et eksempel:

- Vi udviklede på et tidspunkt fem store restauranter i Prag og en i Bratislava. Her stod vi, ud over at vi naturligvis tegnede og indrettede restauranterne, også for design af tjenernes uniformer, møblerne og logoet på menukortet.