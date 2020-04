Ægteparret Joan Odgaard og Martin Holm Larsen brænder for at hjælpe andre med at skifte livsstil. Privatfoto

Lokalt ægtepar hjælper andre med en ny livsstil

Holbæk - 21. april 2020 kl. 20:35 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ægteparret Joan Odgaard og Martin Holm Larsen brænder for at hjælpe andre med at ændre livsstil. De arbejder både sammen og hver for sig for at skabe gode resultater hos deres klienter.

Parret har fælles arbejdsplads på hjememeadressen Astersvej i Jyderup i en skurvogn med to rum, som opsat på matriklen. I det ene rum har Martin Holm Larsen samtalerum, og i det andet giver Joan Odgaard hypnoterapi.

Navnet "Martin Holm Larsen" siger måske ikke den enkelte læser så meget, men omtales han som Martin fra tv-serien "Korpset", vil flere nikke genkendende.

Han har trænet, siden han var ganske ung og har blandt andet været "Danmarks stærkeste mand". Ifølge ham selv, har udholdenhedstræning, styrketræning og metaltræning været en "nødvendig" følgesvend for ham. Det er simpelthen hans egen måde at holde sin krop og psyke sund på.

Martin Holm Larsens klienter er som regel personer, der har behov for hjælp til at ændre deres svage sider til styrkesider, og det er ikke noget, man bare lige gør.

- Det tager tid, og kan kræve alternative metoder, men jeg er tæt på mine klinter og deltager i deres kamp. Træningen foregår som regel ude i naturen, og er der brug for at "kigge indad", tager jeg dem med i skoven, hvor vi kan gå i ro og fred og snakke om det, der rører sig i dem, forklarer han.

Er der behov for det, kan hans hustru, Joan Odgaard, supplere med at give hypnoterapi, så der kan skabes en åbning til klientens underbevidsthed. Hun er uddannet pædagog og har i tidens løb arbejdet med børn, unge og voksne. Både hun og gemalen har haft lederjobs på behandlingstederne Søbæk i Jyderup.

I løbet af de sidste år har Joan Odgaard også uddannet sig til hypnoterapeut, og hun underviser indenfor fitnessbranchen. Hun har selv deltaget i fitnesskonkurrencer på højt plan, men sætter nu en ære i, som personlig træner, at hjælpe andre med deres vægttab og livsændring. Hun har individuelle klinter, som hun træner og coacher - med eller uden hypnoterapi som supplement.

I løbet af ganske kort tid flytter ægteparret til Bregninge, hvor de har købt en ejendom, der skal indrettes med et indendørs træningscenter og udendørs træningsmuligheder, under navnet »Green Gym«, hvor alle kan komme og træne på den måde, de har lyst til og behov for.

- Vi glæder os helt vildt til at flytte derud og realisere vores drøm at kunne tilbyde træning og livsstilsændringsforløb i den skønneste natur, slutter de to coaces, der forventer at flytte adresse i starten af maj måned. Man vil i øvrigt også kunne opleve ægteparret til efteråret, når de holder foredrag om deres aktiviteter. Det sker i samarbejde med Tornved Kulturhistoriske Forening.