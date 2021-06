Første gang deltog omkring 300 mennesker, og på lørdag er der igen demonstration mod udvisning af syriske flygtninge. For at understrege alvoren går blandt andet lokalpolitikere i 24-timers sultestrejke. Foto: Kenn Thomsen

Lokalpolitikere sultestrejer i protest mod udvisning af flygtninge

Holbæk - 16. juni 2021 kl. 10:36 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Fra klokken 10 på lørdag i en pavillon på Markedspladsen sidder flere sultestrejkende blandt andet to kommunalpolitikere for at vise deres modstand mod udvisning af syriske flygtninge og regeringens planer om at samle mennesker på flugt i Rwanda.

Med 24 timers sultestrejke fra klokken 10 lørdag og en hjertedemonstration på FN's internationale flygtningedag understreger blandt andet Karen Thestrup Clausen (EL) og Emrah Tuncer (R), at det ikke er i deres navn, syriske flygtninge får inddraget opholdstilladelser og må vente i opholdscentre på at blive udvist til Assads diktatur.

- Det er et desperat forsøg på at råbe op. Jeg mener ikke, vi kan være bekendt at behandle borgere, som bidrager til vores samfund, så uetisk og inhumant, forklarer Emrah Tuncer.

Karen Thestrup Clausen vil have kollegaer i kommunalbestyrelsen til at handle.

- Vi skal sige fra. Jeg vil have flere til at tage ansvar og tale regeringen imod. Også borgere i Holbæk mister opholdstilladelsen og står til udvisning. Det er ikke nok at sige, det klarer vi internt eller skrive brev til statsministeren, fastslår Karen Thestrup Clausen.

Demonstrationen begynder på Markedspladsen klokken 12, og der er taler og musik både før og efter.

En af talerne er Tom Burgaard Madsen, der er kandidat til kommunalbestyrelsen og imod sit partis linje. Talerne er derudover folketingsmedlem Anne-Sofie Callesen (R), folketingskandidat Ibrahim Benli (EL) og to syriske flygtninge Haitham Mwualdi og Rolin Ali.

Indkaldere er lokale politiker og borgere og Fællesinitiativet mod racisme og diskrimination.