Lokalplanforslag åbner for kæmpe energianlæg

Holbæk - 17. juni 2021

Et solcelleanlæg på op mod 100 hektar øst for Tuse og Butterup kom onsdag aften et stort skridt videre mod virkeliggørelse.

Her vedtog et stort flertal i kommunalbestyrelsen at sende den nødvendige lokalplan i høring.

Det er omkring to år siden, at politikerne første gang kiggede på projektet, som blandt andre Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) står bag. Han måtte derfor uden for døren, da kommunalbestyrelsen diskuterede lokalplanen i aftes.

Debatten afspejlede, at kommunen på den ene side er nødt til at satse meget mere på vedvarende energi. Og på den anden side er der projekter nok til, at solceller kan komme til at fylde rigtig meget i kommunen - så meget, at nogle politikere hellere vil have andre løsninger.

Tager mere hensyn til gravhøje For nylig sagde politikerne ja til et forslag fra SF om, at kommunen skal lave nogle retningslinjer for krav til solcelleanlæg - blandt andet afstanden til naboer.

Her greb Bente Röttig (SF) fat, idet hun mente, at man skulle vente på retningslinjerne.

- Lige nu skal der holdes 100 meters afstand til en gravhøj, men kun 20-30 meter til boliger. Det er ikke rimeligt. Vi skal vente på retningslinjerne, mente hun.

Emrah Tuncer (R) var sådan set enig, men stemte for, fordi det foreløbig kun drejer sig om at sende en plan i høring - den skal omkring politikerne en gang mere, før den endelige beslutning træffes.

Både Karen Thestrup Clausen (EL) og John Harpøth (DF) slog på, at det måske var på tide at ofre lidt mere opmærksomhed på vindmøller, som ikke fylder nær så meget som solceller.

Karen Thestrup Clausen havde noteret sig, at Vognserup Gods har en vindmølleplan, som ikke kun vil komme ejeren til gode - den rummer også gevinster for naboerne.

Energikommunen Holbæk Karina Helmer (V) var dog ikke bekymret.

- Sagen har været meget længe undervejs, og vi kan ikke blive ved med at sætte alt i stå. Det er rigtigt, at vi kan ende med så mange projekter, at de kan levere meget mere strøm, end vi skal bruge her i kommunen. Men er der noget galt i at vi bliver en energikommune, som sælger strøm til hovedstaden? spurgte hun retorisk.

Herefter vedtog et stort flertal at sende lokalplanen i høring. Kun Lokallisten, SF og EL stemte imod.