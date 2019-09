Ifølge ansøgningen ønsker ejeren af Østre Havnevej 11 at kunne bygge et parkeringshus på det areal, hvor der nu er en treårig tilladelse til parkeringspladser.

Lokalplan med p-hus i tre niveauer

Det bliver måske ikke et af de to steder, der får byens første parkeringshus. I stedet kan der måske være et parkeringshus på vej bag bygningen på Østre Havne­vej 11. Samtidig ønskes der tilladelse til at bygge en ny etage med boliger oven på den eksisterende bygning med blandt andet Go2fitness og CrossFit.

Et parkeringshus i Holbæk by har med mellemrum været bragt på tale i flere år. Tidligere har der været peget på projekter på Bysøplads og Gasværksgrunden ved Elværket.

