Sådan kommer en del af bebyggelsen i første etape af boligbyggeriet i Holbæk Have til at se ud. Til venstre ses boligtårnet i 10 etager, som nogle mener er for højt, men nu sendes forslaget i høring. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter

Lokalplan med boligtårn i 10 etager

Holbæk - 29. april 2018 kl. 08:23 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forslag til en lokalplan for første etape i det nye boligområde, Holbæk Have i Holbæk er på vej i otte ugers høring, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Projektet blev af det daværende byråd i juni 2016 udpeget som vinder af et projektudbud. Området er det knap to hektar store område, som tidligere husede Brunhøjskolen/Center for Specialundervisning på Holbæk Have 11.

Boligselskabet Domea og Daurehøj Erhvervsbyg står bag projektet, som giver mulighed for at bygge op til cirka 135 boliger. Ifølge tidligere meldinger vil omkring to tredjedele af boligerne blive almennyttige boliger (udlejningsboliger), mens resten bliver ejerboliger.

I forslaget til lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg indgår det, at et boligtårn i den sydlige del af området kan bygges i op til 10 etager. Her stemte et af de fem medlemmer af klima- og miljøudvalget, Karen Thestrup Clausen (EL) for, at det maksimale antal etager skal reduceres til seks-syv etager.

I klima- og miljøudvalget stemte de fire øvrige medlemmer for at sende forslagene i høring, som de ligger. Det er Carsten Andersen (V), Ole Brock­dorff (S), Christian Ahlefeldt-Laurvig (LA) og John Harpøth (DF).

- LA og vi i DF har tidligere stemt imod planerne, fordi vi mener, der bliver for stor en koncentration af almenyttige boliger i området, hvor blandt andet også Vangkvarteret ligger. Men vi må acceptere, at vi blev stemt ned, og vi har ikke noget imod, at planerne bliver sendt i høring. Så må vi høre, hvad der kommer af kommentarer, siger udvalgformand John Harpøth.

Han ser ikke noget problem med et boligtårn på 10 etager. Udvalget har dog bedt om yderligere skyggediagrammer.