Se billedserie Teknikkabinen blev i 2014 placeret nærmest klods op ad skellet til Isefjordsvej 36. Efterfølgende gav Holbæk Kommune Fibia en dispensation fra lokalplanen, men den blev i 2016 omstødt af Natur- og Miljøklagenævnet. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplan løser næppe strid om skur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplan løser næppe strid om skur

Holbæk - 11. januar 2018 kl. 16:20 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Naboerne til en teknikkabine på Isefjordsvej i Holbæk er langt fra tilfredse med det forslag til en ny lokalplan, som er fremlagt i høring, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Den nye lokalplan er udelukkende sat i værk for at gøre det muligt at placere en teknikkabine på stedet. Det handler om grunden på Bygmesterskolen på Isefjordsvej 38 i Holbæk, hvor der nu er indrettet boliger.

Striden begyndte, da teknikkabinen i 2014 blev opført uden tilladelse, men Holbæk Kommune gav efterfølgende fiberselskabet Fibia en dispensation fra lokalplanen. Men i januar 2016 ophævede Natur- og Miljøklagenævnet dispensationen og pålagde kommunen at sørge for at lovliggøre teknikkabinen.

Det er dét, der nu to år efter afgørelsen er på vej til at ske. Ifølge forslaget til en ny lokalplan skal teknikkabinen opføres i et byggefelt, der ligger to meter fra skellet mod nummer 36 og fem meter fra skellet mod fortovet. Facaderne skal beklædes med trælamel, og bygningen skal afskærmes med hæk på op til 2,1 meter.

Men naboerne er ikke tilfredse med forslaget.

- Vi mener bestemt, at den skal fjernes, fastslår Jacob Gregersen, der med sin kone, Sille Lotz­feldt, er nærmeste nabo til teknikkabinen, der ligger mindre end en meter fra skellet.

Flere i området har gjort indsigelse på grund det visuelle, mens parret i nummer 36 også er generet af støj.

Sammen med to andre par fra Isefjordsvej og Møllevangen har beboerne på Isefjordsvej 36 skrevet en fælles indsigelse i forbindelse med lokalplan-­høringen, hvor fristen udløber 19. januar.

De skriver blandt andet, at det for alle naboer har været altafgørende, at bygningen kunne gemmes væk bag beplantning. Og det vil ikke være realistisk, hvis bygningen bliver tre meter høj, som tillades ifølge forslaget.

Også fra en anden husstand på Isefjordsvej er der kommet et høringssvar. Her er vurderingen er, at det er en skamplet på området, hvor det oprindelige helhedspræg med den lokale byggeskik er bevaret.

Og ifølge høringssvaret har man svært ved at forestille sig, at det bliver mere æstetisk korrekt af at rykke skuret længere ind på grunden, da det stadig vil være synligt ved vintertide uden blade på beplantningen og om sommeren, hvor det når op over beplantningen.