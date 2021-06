Se billedserie Rugtvedgård er for nylig revet ned for at give plads til 17 rækkehuse. Byggestarten kan måske gå ved årsskiftet. Foto: Kenn Thomsen

Lokalplan baner vej for 29 nye rækkehuse

Holbæk - 01. juni 2021 kl. 15:10 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

udby: Inden for de næste par år kan der ventes bygget 29 nye rækkehuse i Udby. Boligerne bliver en mulighed, når en ny lokalplan er vedtaget.

En fire ugers høring udløber i dag, tirsdag. Derfor kan lokalplanen ikke nå at blive vedtaget inden sommerferien. Lokalplanen og det tilhørende kommuneplantillæg ventes vedtaget i kommunalbestyrelsen i august.

Ud over at åbne for de 29 rækkehuse, som er fordelt på to projekter, er der også tale om en bevarende lokalplan for Udby.

I planen gennemgås byens bevaringsværdier, og der fastlægges et samlende og helhedspræget planmæssigt grundlag for at bevare og understøtte landsbyens kvaliteter og særpræg.

Udby er udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø, og den aktuelle lokalplan skal sikre disse forhold.

Den store landsby har væsentlige arkitektoniske og rumlige kvaliteter med spor tilbage fra udskiftningen og andelstiden og har gode bygninger fra tiden omkring Bedre Byggeskik.

Under udskiftningen i forbindelse med landboreformerne i 1700-1850 flyttede gårdene typisk ud af landsbyerne.

Det er imidlertid kendetegnende for Udby, at en del af gårdene forblev i landsbyen. Lokalplanen sikrer blandt andet de bevaringsværdige bygninger mod nedrivning og stiller krav til, at de genopføres i samme form og på samme placering, hvis de skulle forfalde eller brænde.

Desuden overføres størstedelen af Udby til byzone.

Gammel gård er revet ned 17 af de 29 rækkehuse skal efter planen opføres på Udbyvej 79 i den nordlige del af byen. Her lå indtil for en lille måneds tid siden Rugtvedgård, som var en firlænget gård opført i 1860.

Det krævede en særskilt tilladelse at rive den ned, fordi den var bevaringsværdig i klasse 4 (mellemhøj værdi). I forbindelse med en høring i eftersommeren sidste år anbefalede Holbæk Kommunes administration, at der blev givet tilladelse til nedrivning på grund af bygningernes dårlige stand.

Det endte med en tilladelse til nedrivning, hvilket en enkelt borger og Museum Vestsjællands beklagede. For at tilpasse projektet til konteksten, stilles der i lokalplanen krav om, at de nye rækkehuse opføres med lodrette gavle, røde sadeltage med knapt tagudhæng, blødstrøgne teglsten og genetablering af en port ud mod Udbyvej.

Rester af lerstampet gulv Efter nedrivningen af gården er der foretaget geologiske undersøgelsen og miljøundersøgelser, som ikke gav anledning til bemærkninger. Desuden har Museum Vestsjælland foretaget undersøgelser.

- Under den gamle gård fandt museet rester af et lerstampet gulv fra en tidligere gård. Der blev også fundet rester af et ildsted og en ovn. Det er endnu ikke fastslået, hvornår fundene er fra, fortæller Hans Ravn, der bor på Lillegårdsvej umiddelbart syd for det nye boligområde.

Hans Ravn, der er tidligere elinstallatør, ejer via Lillegårdsvej ApS, grunden på Udbyvej 79.

De rendegrøfter, som museet gravede med 50 meters mellemrum, er dækket til igen. Der mangler dog stadig undersøgelser mellem søgerenderne i det område, hvor det lerstampede gulv blev fundet. Det skal fastslås, hvor stor udstrækning det har.

80 uger for at få lokalplan Ifølge reglerne på området er det grundejeren, der skal betale for de arkæologiske undersøgelser. Det har i første omgang kostet cirka 50.000 kroner, og museet er nu ved at udarbejde et budget for, hvor meget næste fase vil koste.

- Hvis det bliver for dyrt, er alternativet, at der anlægges en græsplæne på arealet. Det vil så betyde, at der ikke bliver plads til fire af boligerne, men det er i den yderste konsekvens, og jeg tror ikke, det sker, siger Hans Ravn.

Lokalplanen ventes vedtaget i august.

- Så har det taget 80 uger, fra vi bad om at få lavet en lokalplan - det er ubegribeligt. Området var udlagt til parcelhusbyggeri, så det skulle bare ændres til rækkehuse, siger Hans Ravn, der regner med, at byggemodningen starter sidst på året.

- Selve byggestarten kan så gå ved årsskiftet. Der er en byggeperiode på cirka 40 uger, så boliger kan måske være klar i sensommeren næste år, håber Hans Ravn.

Huscompagniet skal opføre de planlagte 17 ældrevenlige lejeboliger i tre forskellige størrelser - 80, 90 og 100 kvadratmeter.

- 14 er skrevet op som interesserede, uden at det er sikkert, at de vil leje, når boligerne står færdige. De interesserede er både nogle fra Udby og nogle, som har en forbindelse til Næsset, fortæller Hans Ravn.

12 huse på Spar-grunden 12 andre rækkehuse skal bygges på Udbyvej 28 i den sydlige del af Udby. Her har den gamle Spar-købmandsbutik stået tom i 10 år.

Kort efter lukningen købte Coop ejendommen, som i 2014 blev solgt videre til Hans Ravn. Han solgte den et halvt års tid senere videre til Kaj V. Olsen, Udbyvej 25, som stadig ejer grunden. Det er arkitektfirmaet Edvars & Edvars, Holbæk, der står for udviklingen af projektet.

- Der bliver opført 12 rækkehuse på 70 kvadratmeter i grundplan og i alt 119 kvadratmeter inklusive førstesalen. Husene bliver opført i klassisk stil, ud fra dansk byggeskik. Det bliver indgangsporten til Udby og må godt sende de rigtige signaler i forhold den arkitektur, der er i Udby. Det bestræber vi os på at ramme. Vi skal nok få et smukt byggeri ud af det, siger arkitekt Birgit Edvars.