Lokalområder skal have tidlig besked

Lokalområderne skal fremover tidligere på banen, for eksempel hvis der skal plantes skov.

Holbæk - 26. august 2021 kl. 10:54 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

V, K og R ville helst have sagen udsat, men S, DF, EL og SF fik onsdag aften vedtaget en ny model for kommunens samarbejde med lokalområderne.

Essensen i modellen er at give lokalområderne mulighed for at komme tidligere på banen, når der er sager på vej, som berører deres område. Hvis administrationen pusler med noget, skal administrationen fremover i dialog med de berørte lokalområder, før man laver et egentligt forslag.

Handler sagen for eksempel om skovrejsning, er tanken, at der ikke er grund til, at administrationen laver et forslag, hvor et bestemt område udpeges til ny skov, hvis man i lokalområdet ved, at skoven vil ligge bedre et andet sted i lokalområdet.

I den nye model opremses en række emner, hvor den tidlige orientering af lokalområdet er relevant. Det gælder blandt andet stier, parker, ny skov og ændringer i sports- og fritidsanlæg.

Umiddelbart er logikken i den nye model nem at forstå. Men i praksis er det dog ikke helt enkelt.

Modellen vil betyde, at der nogle gange kan blive offentlig debat om et emne, hvor politikerne kun har en meget begrænset viden om, hvad sagen drejer sig om. Og der kan være situationer, hvor borgerne stiller spørgsmål til administrationen, som den ikke kan svare på, netop fordi den endnu ikke har lavet et gennemarbejdet forslag.

Enigheden smuldrede Ideen til den nye model kom fra Socialdemokraterne tidligere i år. Det blev godt modtaget i kommunalbestyrelsen, som i næsten fuld enighed bestilte et konkret forslag fra administrationen.

Hos Radikale Venstre var Emrah Tuncer dog skeptisk ved mødet i går. Han syntes, det var underligt at lave et forslag om at blive bedre til at involvere lokalområderne, uden at spørge lokalområderne om, hvordan de synes, det bør gribes an. Det argument var V og K med på.

De øvrige partier mente dog, at det var bedre at gå i gang nu end at udskyde sagen i et halvt eller helt år. Og det accepterede V, K og R, da forslaget om udsættelse var stemt ned.

Modellen skal evalueres om et år.