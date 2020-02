Finn Martensen (nr. 2 fra venstre) er nu eneste tilbageværende kommunalbestyrelsesmedlem af Lokallisten for Hele Holbæk Kommune efter, at Lars Qvist (nr. 3 fra venstre) og Susanne Utoft (til højre) mandag meldte sig ind i Socialdemokratiet. I 2018 forlod medstifter Sine Agerholm (t.v.) listen, da hun flyttede til Ærø.

Lokallistens stifter: Der er brug for ny energi

Godt midtvejs gennem valgperioden forlader kommunalbestyrelsesmedlemmerne Lars Qvist og Susanne Utoft, begge Svinninge, Lokallisten for i stedet at melde sig ind i Socialdemokratiet, hvor de også bliver indlemmet i den socialdemokratiske gruppe i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her