Billedet er fra maj 2018, hvor Sine Agerholm (tv.) meddelte, at hun flyttede til Ærø og dermed forlod kommunalbestyrelsen. Det var på en måde også begyndelsen på enden for Lokallisten for hele Holbæk Kommune. Hun blev afløst i kommunalbestyrelsen af Finn Martensen (nummer to fra venstre), men han har siden februar 2020 været Lokallistens eneste mand i kommunalbestyrelsen, efter at de to øvrige på billedet, Lars Qvist og Susanne Utoft, forlod Lokallisten til fordel for Socialdemokratiet. Foto: Per Buurgaard Christensen

Lokallisten opgiver at stille op

Holbæk - 17. september 2021 kl. 11:18 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det blev kun til en enkelt valgperiode i Holbæk Kommunalbestyrelse for Lokallisten for hele Holbæk Kommune. Bestyrelsen i Lokallisten har torsdag aften besluttet at opgive at stille op til kommunalvalget den 16. november, og listen opløses.

Bestyrelsen har konkluderet, at et hold på seks kandidater var for lidt. Ambitionen var at nå mindst 10-12 personer på stemmesedlen.

- Det var ikke realistisk med kun seks kandidater, når vi ikke har en spidskandidat, der kunne trække stemmer. Der var et par unge, der var interesseret i at stille op, og en af dem kunne måske godt trække 500-1000 stemmer, men vedkommende meldte fra for tre-fire uger siden, fortæller Finn Martensen for Lokallistens bestyrelse.

Han har siden februar 2020 været Lokallistens eneste medlem af kommunalbestyrelsen.

Stemmesluger flyttede Ved valget for fire år siden fik Lokallisten ellers 3155 stemmer, svarende til 7,8 procent. Det gav tre mandater i kommunalbestyrelsen fra 1. januar 2018. Men for halvandet år siden meldte Lokallistens to øvrige medlemmer i kommunalbestyrelsen, Susanne Utoft og Lars Qvist, sig i stedet ind hos Socialdemokratiet.

Den store stemmesluger for Lokallisten ved valget i november 2017 var den tidligere S-spidskandidat, Sine Agerholm, der fik 1967 personlige stemmer. Men ved udgangen af maj 2018 forlod hun kommunalbestyrelsen, da hun flyttede til Ærø. Finn Martensen afløste hende i kommunalbestyrelsen.

De to stiftede i maj 2017 Lokallisten, efter at begge kort før havde meldt sig ud af Socialdemokratiet. Efter 12 år i kommunalbestyrelsen meldte Finn Martensen for nogen tid siden, at han ikke genopstillede og heller ikke ville være med i baglandet.

Opfordring til bredt politisk samarbejde Forud for mødet i bestyrelsen torsdag aften var det klart, at listen ville blive opløst, efter at man havde givet det en sidste chance efter et opstillingsmøde 8. september.

Bestyrelsen for Lokallisten opfordrer til at stemme på partier, der vil det brede politiske samarbejde, udvikle lokalområderne og styrke sammenhængskraften mellem by og land - uden at sætte navn på partier.

Bestyrelsen har besluttet, at nogle af de ubrugte midler skal doneres til Holbæk Krisecenter Medusa.

