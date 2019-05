Sebastian Klindt er uddannet tømrer og har startet eget håndværkerfirma. Foto: Elisa Hauerbach

Lokalkendt håndværker har startet eget firma

Holbæk - 19. maj 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Manden bag det lokalkendte ansigt det tidligere har været sat i forbindelse med Jyderups Cafe Forsinket, er nu blevet selvstændig håndværker.

- Da jeg var med til at klargøre lokalerne der i dag danner rammen om caféen, blev min kærlighed til håndværkerfaget genopvakt og jeg har savnet det lige siden. Så jeg har startet mit eget firma, hvor jeg hjælper kunderne med store og små bygge og renoveringsprojekter, fortæller Sebastian Klindt.

Sebastian er oprindeligt uddannet tømrer. Han har arbejdet aktivt i faget som ansat, og har derfor kunnet bidrage med arbejdskraft og erfaring, når han har været involveret i nytænkende projekter.

Projektmand

- Jeg synes der er fedt at skabe og er helt klart en »projektmand«. Det bedste for mig er at kunne hjælpe mine kunder med det, de har brug for - uanset om det er at renovere en stor, ældre bygning, ordne småopgaver eller skifte vinduer og døre. Jeg trives med at være praktisk og at kunne bruge mig selv fysisk. Det kom jeg til at savne, da vi var færdige med konceptudviklingen og byggearbejdet i stationsbygningen - da hverdagen indfandt sig. Jeg blev rastløs og savnede det håndværksmæssige arbejde, siger Sebastian Klindt.

Han er glad for at have været en del af opstarten af caféen, for som han siger, så har han mødt rigtig mange, søde mennesker - både udenfor - i tiden hvor man næsten ikke kunne genkende ham for byggestøv, men også i den efterfølgende tid, hvor boremaskinen var skiftet ud med kaffemaskinen.

- Jeg er superglad for at have været med til det projekt og er ikke bleg for at være med til noget lignende i fremtiden, hvis nogen finder på at kaste sig ud i en stor ombygning. Det med at restaurere gamle bygninger er spændende, men man bør altid have respekt for det oprindelige byggeri - selvom man tilfører nye facetter, slutter Sebastian Klindt.

Sebastian driver firmaet fra sin bopæl på Høedvej, og har kaldt sin virksomhed for »Tømrerfirmaet Klindt«.