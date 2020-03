Lokalhistorie i begravelsesvinduerne

Plancher, billeder og modeller

Den lokalhistoriske forenings formand, Anders Hjorth-Jørgensen (der i sig selv er et omvandrende lokalhistorisk leksikon med ubeskriveligt meget lokalhistorisk viden) var i sidste uge, sammen med Ulla Hasfeldt, forbi forretningen med de sidste udstillingseffekter. Her fortalte de om vigtigheden af at bevare kulturhistorien og at præsentere den for de lokale.