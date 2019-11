Se billedserie Der blev spist rådhuspandekager, kigget på gamle billeder og snakket om dengang for efterhånden længe siden. Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne holdt lørdag åbent hus i anledning af Arkivernes Dag.Foto: Palle Mogensen

Lokalhistorie fejret med pandekager

Holbæk - 10. november 2019 kl. 16:20 Af Palle Mogensen

En duft af pandekager rammer næseborene i det øjeblik, man træder ind af døren i kælderen under Tuse Aktivitetscenter på Tuse Byvej i Tuse.

Her holder Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne til, og i lighed med de øvrige lokalhistoriske arkiver landet over, holdt arkivet lørdag åbent hus et par timer for at fejre Arkivernes dag.

Lokalet, som Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne holder til i, har for nylig fået navnet »Rådhuskælderen«, fordi bygningen blev brugt som rådhus, indtil kommunesammenlægningen i 1970.

Derfor mente lokalarkivet, at det ville være oplagt at servere rådhuspandekager til dem, der lagde vejen forbi.

Og det var der en del, der gjorde.

- Det er dejligt at se så mange mennesker. Da vi holdt åbent hus første gang for et par år siden, kom der én person. Sidste år dukkede der 15-20 stykker op, og jeg tror, at vi bliver endnu flere i år, fortæller Ole Svensson, der er formand for Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse Sogne.

Foreningen er 11 år gammel og holdt til i forsamlingshuset i den første tid.

Siden fik den seks kvadratmeter at boltre sig på under aktivitetscentret, men ved ikke at give op lykkedes det foreningen at overbevise kommunen om, at den skulle have det nuværende lokale.

- Tidligere var her et værksted, som aldrig blev brugt. Så det var rigtig rart, da vi fik lov til at flytte ind. Det har givet os noget mere plads og blandt andet et bord, hvor vi kan sidde omkring, fortæller Ole Svensson.