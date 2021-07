Lokalforum arrangerer ­Folkemøde

Jyderup Lokalforum inviterer til Folkemøde i Jyderup Hallen, lørdag den 9. oktober. Foto: Elisa Hauerbach

Holbæk - 13. juli 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Jyderup Hallen omdannes til en smeltedigel med noget for alle, når der til oktober skal være Folkemøde i Jyderup.

- Vi ønsker at samle, inspirere og lade os inspirere af alle i Jyderup. På tværs af generationer, privatliv, foreningsliv og erhvervsliv, vil vi præsentere andre og hinanden for alle de muligheder, som findes eller bør findes i Jyderup. Formålet er at byde nye velkommen til området og præsentere dem for vores lokalområdes muligheder, men mindst ligeså meget, at finde ud af hvordan vi sammen gør Jyderup endnu bedre. Der bliver også mulighed for dialog med hinanden og med politikerne. Vi vil blandt andet høre og tale om trafik, om ungeområdet, ældre området, hvad der er det bedste/værste ved byen og hvad man savner og ønsker. Vi glæder os allerede til det og ønsker at det både skal være et hjerteligt og et folkeligt Folkemøde, fortæller Rikke Klindt, der er formand for Jyderup Lokalforum.

Efter Folkemødet skal der laves en folkevision og et »produktkatalog« om hverdagen i Jyderup, også med henblik på at få sat fokus på indsatsområder.

- Men først og fremmest ønsker vi at få rystet Jyderup bedre sammen. Byen er jo en sammensat by, både med mennesker der har boet her altid og tilflyttere. Vi vil gerne have at alle kan lære hinanden at kende og helt åbent også fortælle om, hvad de måske savner i byen, for det tror vi vil styrke fællesskabet, uddyber Rikke Klindt.

Ved Folkemødet, som afholdes lørdag den 9. oktober i tidsrummet klokken 10-14, bliver der skabt mulighed for at få en stand og præsentere sin forretning, forening, institution, politiske parti, eller hvad man har at byde ind med. Alt er velkomment - på tværs af generationer og politisk overbevisning.

- Vi er i gang med at planlægge dagen - og ønsker man at være med, er man velkommen til at deltage. Man skal bare henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmerne i Jyderup Lokalforum, slutter Rikke Klindt.

Bestyrelsen består af Rikke Klindt (formand) samt Louise Sørensen, Kenny Reno, Martine Dahl og Jannik Landt Fogt.