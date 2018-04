Peter Nilsson (tv.), Henning Olsen og Jan Fjordbak, der her er fotograferet i Udby på Tuse Næs, havde en forventning om, at lokalpolitikerne ville prioritere deres lokalområder. Det er ikke sket, mener de. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Lokalfora i fælles offensiv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalfora i fælles offensiv

Holbæk - 17. april 2018 kl. 13:30 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formændene for henholdsvis Tuse Næs, Knabstrup og Regstrup Lokalforum har dannet en fælles front i et forsøg på at få politikerne i Holbæk Kommunalbestyrelse til at lytte.

De tre formænd har nemlig alle et ønske om, at politikerne prioriterer at putte penge i jorden i deres lokalområder, således at der kan komme byggegrunde til salg på de frie kommunale arealer i henholdsvis Knabstrup, Udby og Nr. Jernløse.

Den fælles offensiv kommer, efter at et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelses økonomiudvalg - uden om Venstre, Radikale Venstre og Lokallisten - har indstillet til kommunalbestyrelsen, at disse arealer samt et areal i Jyderup ikke skal byggemodnes.

I stedet vil flertalsgruppen sætte gang i et salg af arealerne i etaper. Hvis grundene ikke kan sælges uden byggemodning inden for et halvt år, skal det overvejes, om arealerne skal byggemodnes.

Sag behandles onsdag

Ifølge Henning Olsen, som er formand for Tuse Næs Lokalforum, er det altafgørende for lokalområdernes overlevelsesmuligheder, at der kommer byggemodnede grunde til salg i områderne.

- Det er vigtigt, at man kommer i gang nu. For det er nu, der er en efterspørgsel på markedet. Og vi har brug for tilflyttere, hvis vi skal sikre, at vores skoler og daginstitutioner og lokalsamfund overlever. Derfor håber jeg, at kommunalbestyrelsen vil tænke sig om, siger Henning Olsen.

Jan Fjordbak og Peter Nilsson, som er formænd i henholdsvis Knabstrup og Regstrup Lokalforum, ligesom sidstnævnte også er kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, er helt på linje med Henning Olsen.

Holbæk Kommunalbestyrelse behandler sagen om byggemodninger af de fire arealer i onsdag.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt tirsdag.