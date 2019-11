I Kundby har flere været forbi den afdøde kvindes hjem for at lægge blomster. Foto: Christina Quist

Lokale vil samle penge ind til dræbte kvinders børn

Holbæk - 18. november 2019 kl. 05:47 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I Kundby står vi sammen. Også når det er svært. Og vi har et behov for at hjælpe de små børn, som har mistet noget så dyrbart som deres mødre.

Sådan siger Dorte Lindblad Hansen, som er en del af lokalsamfundet i Kundby.

Hun har sammen med en anden taget initiativ til at lave en indsamling, hvor pengene skal gå til de fem børn i henholdsvis Kundby og Ruds Vedby, hvis mødre blev dræbt i fredags.

Dorte Lindblad Hansen fortæller, at hun ikke var veninde med 35-årige Jeanette Rømer Hansen, som blev dræbt i Kundby. De var bekendte, og begge var bysbørn, siger Dorte Lindblad Hansen, som ikke ønsker at kommentere på hverken drabene eller drabsmanden.

Til gengæld vil hun gerne fortælle om det initiativ, der nu er ved at blive stablet på benene.

- Der er behov for at hjælpe de fem små børn. Det handler om næstekærlighed og om, at vi gerne vil gøre en god gerning efter så onde gerninger, siger Dorte Lindblad Hansen og fortsætter:

- Derfor ønsker vi at lave en indsamling til børnene, som familierne så selv kan vælge, om de vil modtage. Børnene skal vokse op uden en mor, og det kan vi ikke lave om på. Men vi kan måske hjælpe dem ved at lave en bankbog. Det er en måde at vise omsorg på, fortæller Dorte Lindblad Hansen.

Få detaljer mangler Der er nogle regler, der skal overholdes, hvis man ønsker at lave en offentlig indsamling.

Dem er Dorte Lindblad Hansen og den anden initiativtager i øjeblikket ved at få styr på. Desuden er de i gang med at skaffe de 1100 kroner, det koster at lave en indsamling.

- Det kommer selvfølgelig til at foregå efter de gældende regler og love. Vi er i gang med at undersøge de sidste ting, og jeg regner med, at der vil komme en afklaring mandag, fortæller Dorte Lindblad Hansen.

Hun er overbevist om, at der er mange, som gerne vil donere penge til børnene.

- Vi står sammen i Kundby. Her har vi et godt og stærkt fællesskab, hvor vi gør mange ting sammen - også når det er svært. Og jeg er sikker på, at alle vil bidrage med det, de kan, og at vi på den måde viser styrken i vores lokalsamfund. På den måde kan vi også ære Jeanette for det gode menneske, hun var, fortæller Dorte Lindblad Hansen.

Hun opfordrer folk, som er interesseret i at donere penge, til i den kommende tid at holde øje med opslag på Facebook og i medierne.

39-årig er varetægtsfængslet En 39-årig mand blev fredag anholdt og varetægtsfængslet for de to drab i Kundby og Ruds Vedby.

Den 39-årige, som har haft et familiemæssigt forhold til de to kvinder, nægter sig skyldig i manddrab. Han erkender dog vold med døden til følge i begge tilfælde.

