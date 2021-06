Se billedserie Arealet, hvor folkeskoven i Kundby efter planen skal etableres, ligger øst for Sognegårdsvej. Det ligger lidt lavt, og der er ikke vist interesse for at udstykke det til boligbyggeri, sådan som det er udlagt til i en lokalplan. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Lokale vil gerne have mere skov Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lokale vil gerne have mere skov

Holbæk - 11. juni 2021 kl. 17:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Som resultat af et lokalt initiativ er der nu formentlig en mindre folkeskov på vej i Kundby. Da Holbæk Kommune for et år siden lancerede planerne om tre folkeskove, var Kundby ikke med, men det er den nu godt på vej til at komme.

Onsdag i næste uge har kommunalbestyrelsen en sag, hvor der skal tages stilling til delvis at ophæve en lokalplan. Det handler om delvis at ophæve en lokalplan i den østlige del af Kundby. Området er udlagt til boligområde, men det skal nu tilbageføres til landzone, så der kan rejses en skov. Det skal ske på et 2,5 hektar stort område, som er kommunalt ejet.

Det tegner til, at politikerne vil sige ja til planen, efter at klima- og miljøudvalget i sidste uge og økonomiudvalget i denne uge har indstillet punktet godkendt.

Initiativ fra Lokalforum Initiativet kommer fra Kundby Lokalforum, og det er herfra, at ordet folkeskov nævnes, mens det ikke betegnes sådan i de kommunale dagsordener.

I Svinninge og Undløse er folkeskovene på henholdsvis seks og fem hektar plantet i maj. En mindst 17 hektar stor folkeskov ventes plantet i Tølløse til efteråret. Kommunens vision er, at de bynære folkeskove reducerer CO2-udledningen, samtidig med at borgerne får nye rekreative muligheder.

I Kundby bliver skoven altså noget mindre med sine cirka 2,5 hektar. Holbæk Kommune ejer arealet, bortset fra et »frimærke« på 40 kvadratmeter, der tidligere har været anvendt til en pumpestation. Her har grundejeren givet fuldmagt til, at lokalplanen for området søges ophævet. Arealet ligger øst for Sognegårdsvej med den gamle sognegård og nord for Helgogårdsvej.

Kundby Lokalforum har præsenteret ønsket i et skriftligt forslag i forbindelse med høringen om kommuneplan 2021. Det nævnes, at den daværende Svinninge Kommune udlagde området til boligbebyggelse i 2006.

Efterfølgende har Holbæk Kommune ikke gennemført udstykningen af området, og ingen private har vist interesse for det. Det vurderes derfor, at det for tiden ikke er muligt at sælge arealet til byudvikling.

Arealet ligger lavt Det tilføjes, at området også er lidt svært tilgængeligt og desuden ligger lavt og derfor er fugtigt. Tanken hos Kundby Lokalforum er at udnytte lavningen i området til også at anlægge en lille skovsø. Det nævnes også, at folkeskoven eventuelt kunne kombineres med vild natur.

- Kundby var ikke med i overvejelserne om folkeskove i første omgang. Men når vi ligefrem får en direkte henvendelse fra Kundby Lokalforum, så synes vi, det er et godt initiativ. Og da området ikke skal bruges til andet, er det da helt velkomment, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

Da plantningen af en skov ville være i strid med den gældende lokalplan, er det altså nødvendigt at ophæve den del, der vedrører de 2,5 hektar, som er udlagt til boligformål.

Hvis skoven plantes, vil det blive fredskov, som er sikret mod omlægning til anden anvendelse i fremtiden.

Stadig arealer til boliger Det påpeges i den politiske dagsorden, at der fortsat vil være arealer i Kundby til boligudvikling. Det er både i den nordlige og sydlige del af byen, ligesom der i 2020 blev vedtaget en lokalplan, der åbner for opførelse af cirka 18 rækkehuse på Kirkebakken.

Endelig er der også en ledig byggegrund tilbage i den del af lokalplanen, som ikke ændres med den ventede delvise ophævelse af lokalplanen øst for Sognegårdsvej.