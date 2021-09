Se billedserie Tine Binne Petersen er årets grønne madsjæl, og prisen er god reklame for Kirsebærhaven i Knabstrup, mener hun. Foto: Joe Knisek

Lokale madsjæle beæret over skulderklap

Holbæk - 14. september 2021 kl. 10:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Og vinderne er: Årets madsjæl i folkeskolen er Tomas Nagel. Årets grønne madsjæl er Tine Binne Petersen.

To lokale mad- og ildsjæle fra henholdsvis Tølløse Skole og Børnehuset Kirsebærhaven i Knabstrup gik hjem fra Arlas Generation Food Award 2021 med priser og skulderklap for at give børn glæden ved mad og have fokus på sunde madvaner.

Begge føler sig beæret over, at kolleger og forældre har indstillet dem til prisen. Og de blev også begge overvældet og overrasket over, at deres navne blev trukket op af kuverterne.

- Jeg havde slet ikke forberedt en takketale. Men jeg fik da sagt, at jeg var rørt, og det ikke kunne lade sig gøre uden forældrene og deres madglade og madmodige unger, bemærker Tine Binne Petersen.

Hun fik prisen som årets grønne madsjæl for at styrke den grønne, lokale maddagsorden for de mindste børn med sin køkkenhave og for at give børnene grøn maddannelse.

- Jeg håber, prisen kan være med til at fremme min drøm om, at Knabstrup Skole og Kirsebærhaven kan blive en af de føste med skolemad til gavn for blodskukker og indlæring, forklarer hun.

Skolemad har de allerede på Tølløse Skole to gange om ugen, hvor syvende årgang laver mad under kyndig vejledning af Tomas Nagel.

Han fik prisen for sin indsats for at lave en elevcafé og skabe et stærkt fællesskab blandt eleverne omkring maden og måltidet.

- At stå til så stort et arrangement med så mange kendte ansigter var stort at opleve. Jeg er stolt over ordene fra Madkulturen - ti på en skala fra et til ti. Og jeg er overvældet over, at elever og kolleger roser, bakker op og fortæller, hvor meget cafeen betyder for skolen, understreger han.

