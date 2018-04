Hans Junker (tv.), formand for Holbæk Lærerkreds, tygger i øjeblikket på overenskomstaftalen på lærerområdet. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Lokale lærere tygger på overenskomst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale lærere tygger på overenskomst

Holbæk - 30. april 2018 kl. 16:03 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke med ubetinget glæde, at landets folkeskolelærere har taget imod den overenskomstaftale, der i bededagsferien blev indgået mellem Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening.

Godt nok er den truende strejke og lockout på skoleområdet umiddelbart afværget, men i lærerkredse er der utilfredshed med, at det efter måneders forhandlinger ikke lykkedes at få en ny arbejdstidsaftale indarbejdet i overenskomsten.

Andre er dog positive i forhold til, at parterne i stedet har aftalt, at en kommission i de kommende år skal granske, hvordan den nuværende arbejdstidsmodel fungerer. Kommissionsarbejdet skal derpå danne grundlag for, at lærerforeningen og KL kan forsøge at finde en fælles forståelse.

Lærernes helt centrale krav i overenskomstforhandlingerne er med andre ord skudt til hjørne, og formanden for Holbæk Lærerkreds, Hans Junker, kan da heller ikke på nuværende tidspunkt sige, om han vil anbefale sine medlemmer at stemme ja ved den kommende afstemning om overenskomstaftalen, der blev indgået store bededag.

- Lige nu er vi i en fase, hvor vi skal kigge dybere ned i aftalen. Der er mange ting, der taler både for og imod den indgåede overenskomstaftale, og p.t. har vi ikke godt nok grundlag til at beslutte, om det skal være et ja eller et nej, siger Hans Junker til dagbladet Nordvestnyt mandag.

Mandag formiddag sad han og den øvrige kredsbestyrelse i Holbæk Lærerkreds til møde, hvor de drøftede aftalen. I forvejen har Hans Junker og hans kredsformandskolleger fra hele landet fået en orientering om forhandlingsresultatet af Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Og tirsdag vil Holbæk Lærerkreds så orientere alle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter om aftalen.

Endelig skal Anders Bondo Christensen på rundtur i hele landet for at forsøge at overvise kredsformændene om, at aftalen var det bedst opnåelige.

Hans Junker ser frem til at blive klogere på den indgåede aftale.

- Det er da skuffende, at det ikke lykkedes at få en central arbejdstidsaftale på plads. I forhold til kommissionen bliver det nok lidt et trosspørgsmål. Hvis det går godt, kan kommissionen sætte fokus på, hvad der kan gøres for at få bedre styr på arbejdstiden, men vi kan også risikere, at det løber ud i sandet, siger Hans Junker til Nordvestnyt.

Han ser i den forbindelse frem til, at den lokale arbejdstidsaftale mellem Holbæk Lærerkreds og Holbæk Kommune, der fra det kommende skoleår øremærker mere forberedelsestid til lærerne, kan blive afprøvet i praksis.

- Vores håb er jo, at mere forberedelsestid også skaber bedre undervisning. Og samtidig bliver der mere gennemskuelighed i, hvad lærernes arbejdstid bruges til. Hvis det bliver en succes, så vil jeg da gerne invitere en måske kommende kommission til Holbæk for at lære af os, pointerer Hans Junker ifølge Nordvestnyt.