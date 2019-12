Hørby Havn på Tuse Næs har sammen med Holbæk Marina netop fået ophævet den hidtidige strandbeskyttelseslinje. Dermed håber kommune og minister, at det bliver nemmere at sætte nye projekter i gang på havnearealerne.

Lokale havne får lempeligere forhold

Det betyder, at de pågældende havneområder ikke længere er omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje, som sætter en række begrænsninger for blandt andet nybyggeri inden for 300 meter fra kysten. Dermed vil det fremover blive nemmere at etablere for eksempel nye overnatningsmuligheder og butikker i tilknytning til havneområderne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her