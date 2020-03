Lokale gudstjenester aflyses

Følgerne af kampen mod corona-virus slår igennem alle dele af samfundet - også når det har at gøre med religion. Inden for folkekirken vil man den kommende tid kun tage sig af kerneydelserne, og i moskeen i Holbæk blev fredagsbønnen i dag aflyst.

Sådan siger Detlef von Holst, der er provst i Holbæk Provsti, og fra Kirkeministeriet oplyses det, at for eksempel koncerter og babysalmesang i kirkerne aflyses. Dåb, begravelser og bryllupper kan fortsat gennemføres, men det bliver med maksimalt 100 deltagere, der er det loft, der i øjeblikket gælder for offentlige arrangementer.