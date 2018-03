Lokale fotografer bag kærlighedserklæring

De fik også mulighed for at se et større antal billeder i bogform, idet folkene bag fotoprojektet, der er gået under navnet Tuse Næs fotosafari, også har fået trykt en bog med cirka et par hundrede billeder.

Han lagde ikke skjul på, at baggrunden for fotoprojektet er en fælles kærlighed til Tuse Næs - og et ønske om at passe godt på næsset, så der også er et lokalsamfund med skole og interessante aktiviteter for kommende generationer at bosætte sig i.