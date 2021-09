Jørgen Ravnsbæk fra FGU og Søren Kjærsgaard fra Spare­kassen Sjælland/Fyn glæder sig over det nye samarbejde omkring en mentorordning for FGU-elever. Foto: FGU Foto: FGU

Lokale erhvervsfolk hjælper unge i gang

Holbæk - 30. september 2021 kl. 15:25 Kontakt redaktionen

Nordvestsjælland: Over de næste tre år skal 90 elever fra FGU Nordvestsjællands tre skoleafdelinger kobles sammen med lokale erhvervsfolk, der har viden og erfaring inden for de fag og brancher, som de unge interesserer sig for. Meningen med mentorordningen er, at langt flere unge i Nordvestsjælland skal i gang med en uddannelse eller et arbejde, oplyser FGU i en pressemeddelelse.

En erhvervsmentor er en fortrolig voksen, der med afsæt i sit fag og sin erhvervserfaring bruger fire timer om måneden af sin fritid i seks måneder på at støtte og vejlede en ung om job og uddannelse.

Projektet »Bryd unges ledighed« er skabt af foreningen Nydansker, men er primært finansieret af midler fra Tuborgfondet.

- Lige netop det at finde den rigtige uddannelse mod drømmejobbet kan være en svær størrelse. Med mentorordningen, får unge en rollemodel, de kan sparre med, og som kan være med til at styrke deres lyst og tro på sig selv til at fortsætte uddannelsen eller komme i job, siger Peter Giacomello, sekretariatschef i Tuborgfondet.

Lokal opbakning

Også lokalt bliver der bakket op om projektet, da Sparekassen Sjælland-Fyn har ydet en donation til indsatsen.

- Som en del af det lokale erhvervsliv har vi et ansvar for at støtte op om at få unge i vores nærområde i job eller uddannelse. Vi oplever, at mange virksomheder gerne vil bidrage til den indsats og engagere sig, men det kan være svært at vide, hvor man skal gå hen med det engagement. Med den nye erhvervsmentorordning er indsatsen koordineret, og virksomhederne kan fokusere på at bruge deres tid på de unge mennesker, som de gerne vil hjælpe, siger Søren Kjærsgaard, udviklingsdirektør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

For FGU Nordvestsjælland betyder den lokale støtte til projektet rigtig meget.

- Vi er glade for opbakningen til at hjælpe vores unge videre i uddannelse og arbejde. Og vi er især glade for, at opbakningen er lokalt forankret. Mentorerne vil jo også være lokale, da de kommer fra Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner. Og så kommer mentorerne til at være rollemodeller for vores elever, lyder det fra Jørgen Ravnsbæk, direktør for FGU Nordvestsjælland, der har store forventninger til at projektet bliver en succes.

Alle erhvervsaktive borgere i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kan melde sig som frivillige erhvervsmentorer for en FGU-elev. Tilmeld dig via www.erhvervsmentor.dk/fgu.

