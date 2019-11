Parcelhusbyggeri på Torpet i Holbæk skete med arbejdskraft til 50 kroner i timen. Arkivfoto: Christina Quist

Send til din ven. X Artiklen: Lokale byggefirmaer skylder millioner efter løndumping Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale byggefirmaer skylder millioner efter løndumping

Holbæk - 25. november 2019 kl. 13:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lang række byggearbejdere er blevet snydt for løn, mens de blandt andet har arbejdet på byggepladser i Holbæk.

3F har ført flere lønsager, som fagforbundet har vundet imod arbejdernes tidligere arbejdsgivere. Samlet set skal tre virksomheder med overenskomst betale i alt 9,6 millioner kroner til 3F efter fire sager om løndumping.

Det viser to domme fra Arbejdsretten samt to kendelser i såkaldte voldgiftssager, som Fagbladet 3F er i besiddelse af.

- Jeg anser bagmændene i sagen for at være totalt kyniske. Helt bevidst udnytter de udlændinge som billig arbejdskraft, og at lovgivningen er svag på området. Det gør mig rasende, at medarbejderne bliver snydt for løn. Bagmændene burde stoppes, siger Allan Andersen, formand for 3F Holbæk-Odsherred.

De har ikke betalt

Ingen af de tre virksomheder har betalt nogen af pengene, selvom fristen for betaling er udløbet, oplyser Byggegruppen i 3F.

Fagbladet 3F og DR afslørede i februar 2019, at rumænske og pakistanske arbejdere er blevet snydt på to byggepladser i Holbæk. Center mod Menneskehandel har vurderet, at tre af pakistanerne og tre af rumænerne er ofre for menneskehandel til tvangsarbejde.

34-årige Ionut Ioan er en af de rumænere og 3F'ere, som centeret under Socialstyrelsen har vurderet som ofre for menneskehandel. Sammen med en rumænsk kollega arbejdede han blandt andet med at renovere en politibetjents lejlighed på Frederiksberg. Ionut Ioan og hans kollega Mihai Feraru tjente ifølge dem selv hver 3.500 kroner for godt tre ugers arbejde hos politibetjenten.

Konkurs dagen før

De to rumænere arbejdede for byggefirmaet Akk Byg IVS' nu tidligere ejer og direktør, Alen Kapetanovic.

31. oktober 2019 dømte Arbejdsretten firmaet Akk Byg IVS til at betale fem millioner kroner i bod til 3F for brud på firmaets overenskomst med fagforbundet. Akk Byg IVS skulle betale beløbet til 3F senest 14. november. Men dagen forinden kom byggefirmaet under konkurs.

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra Alen Kapetanovic, der var direktør for og ejer af Akk Byg IVS frem til 13. november 2019.

50 kroner i timen

I september og oktober 2019 afgjorde den forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl som såkaldt opmand i to faglige voldgiftssager, at byggefirmaet Andrada Entreprise IVS skulle betale i alt knap 2,3 millioner kroner til 3F.

Andrada Entreprise IVS fra Mørkøv var fra sommeren 2017 til maj 2019 med til at opføre seks parcelhuse på Torpet samt 24 lejligheder på Vejrhøj i Holbæk.

I den ene lønsag afgjorde opmanden, at tre medarbejdere ikke havde tjent mere end 50 kroner i timen for alle timer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Andrada Entreprise IVS.

Ofre for menneskehandel

I marts 2019 dømte arbejdsretten Dk Builders ApS til at betale lidt over 2,3 millioner kroner til 3F.

Byggefirmaet fra Mørkøv havde blandt andet ansat to pakistanske brødre, som typisk tjente 2.000-4.000 kroner i løn om måneden. Center mod Menneskehandel har også vurderet dem til at være ofre for menneskehandel til tvangsarbejde. Ifølge tidligere direktør for Dk Builders ApS, Madasar Ahmed, er årsagen til, at selskabet ikke har betalt pengene til 3F, at Dk Builders ApS mangler betaling for udført arbejde fra hovedentreprenøren på projekterne, Jesper Oemann Andersen, som han er meget utilfreds med.

Ingen kommentarer

Fagbladet 3F har forgæves forsøgt at få kommentarer fra hovedentreprenøren fra Mørkøv, Jesper Oemann Andersen, der var direktør for firmaet Byg & Bolig Entreprise ApS.

Bygherre på de to projekter var Henrik Hansen fra Vipperød, der ejer 50 procent af selskabet Ejendomsudvikling Dk ApS. Han har ingen kommentarer til sagen.

Byggegruppen i 3F oplyser, at 3F nu juridisk forsøger at inddrage de beløb, de tre virksomheder ikke har betalt.