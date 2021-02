De ansatte i Holbæk Kommune har udsigt til en lønstigning på cirka fem procent over de næste tre år. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Lokale aktører melder om forsigtig optimisme efter overenskomstaftale

Holbæk - 16. februar 2021 kl. 14:12 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

I går blev overenskomsten for cirka 500.000 kommunalt ansatte indgået, og selvom der stadig mangler forhandlinger for de enkelte forbund, så er der forsigtig optimisme at spore hos en række lokale fagforbund.

HK-repræsentant og næstformand i hoved-Med-udvalget i Holbæk Kommune, Tine Grodal, understreger, at selvom hun endnu mangler at diskutere resultatet med sine medlemmer, er hun umiddelbart tilfreds med resultatet.

- Jeg tænker, at det har været det muliges kunst, og det er en okay aftale i de her tider, udtaler hun.

Overenskomsten blev fremlagt mandag morgen, og den betyder blandt andet, at de kommunalt ansatte kan se frem til en lønstigning på omkring fem procent over de næste tre år. Samtidig forlænges reguleringsordningen, så lønudviklingen for de kommunalt ansatte følger med den private sektor.

Selvom der hos BUPL Midtsjælland er tilfredshed med lønstigningen, der er mere, end hvad der blev aftalt for statens ansatte, så vil man endnu ikke vende tommelfingeren op eller ned. Man skal kende til resultatet af pædagogernes egen forhandling først.

- Vi er lidt afventende, for vi har stadig nogle forventninger på grund af den store rolle, pædagogerne har spillet under coronaen. Samtidig har vi jo også stadig et stort lønefterslæb, forklarer Pia Ungstrup Petersen, næstformand i BUPL Midtsjælland.

Hun vil dog ikke kommentere mere konkret på, hvilke forventninger BUPL har til forhandlingerne.

I overenskomsten er der også sat penge af til en såkaldt »rekrutteringspulje«, der skal sikre mere personale i ældreplejen, hvor der bliver flere ældre, men færre sosu-ansatte. Puljen er på i alt 140 milloner kroner.

Michael Ziegler (K), formand for KL's Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup Kommune, kaldte ved præsentationen af aftalen forliget for »ansvarligt«.

- I en tid, hvor coronakrisen raser, og vi hverken kender sluttidspunktet for krisen eller skaderne, den kommer til at forårsage, er jeg rigtig glad for, at vi har landet et godt overenskomstforlig, sagde han.

Hos FOA Vestsjælland, der repræsenterer social- og sundhedsmedarbejderne, lægger man også stor vægt på de to initiativer, der skal sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Der er tale om det fælles projekt Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø, der videreføres, så det løber til 2024, og samtidig vil man tilbyde alle ledere med personaleansvar en frivillig uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø.

- En god arbejdsplads er ikke kun løn, det er også arbejdsmiljø, siger Sigurd Gormsen, formand i FOA Vestsjælland, som forklaring på, hvorfor det har været vigtigt for FOAat få fokus på de psykiske arbejdsmiljø.

Rammen er nu sat, og det er nu tid til, at de enkelte forbund skal have forhandlet deres overenskomst på plads.