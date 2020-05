Lokalarkiv: Magleholm i Skarresø

I 2003 kunne man se et havørnepar i skoven syd for Skarresø, men i 2005 flyttede parret til Magleholm, hvor den første havørneunge blev udruget samme år. På det tidspunkt var havørne sjældne på Sjælland, og man ville gøre meget for at få øget bestanden. Så fra 2005 blev sejlforbudszonen, hvoraf størstedelen ligger i Kalundborg kommune, indført.

Det ser ud til, at strategien er lykkedes. Siden 2005 er der udruget mere end 20 havørneunger, som er nået at blive flyvefærdige, på Magleholm. I hele landet er der i samme periode udruget knap 1000 af slagsen. Så heldigvis kan man i dag stadig se havørnen - Nordeuropas største rovfugl med et vingefang på mere end to meter - svæve over Skarresø. Et kig over til havørnereden kan man også få fra et udsigtspunkt på den sydvestlige side af Skarresøstien, den 11 km lange cykel- og vandresti, som blev etableret i 2017 og går hele vejen rundt om søen.