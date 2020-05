Se billedserie Jesper Hede er forfatter til bogen »Bushcraft i Norden« og indehaver af firmaet »Bushcraft Danmark«, som tilbyder undervisning i at leve »det simple skovliv«. Foto: Elisa Hauerbach.

Lokal vildmarksekspert udgiver bog om bushcraft

Holbæk - 25. maj 2020 kl. 07:28 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jesper Hede er friluftsvejleder og har skrevet en bog om at være en del af det simple liv i skoven. Bogen har han skrevet for at videregive sin viden om gennemprøvede teknikker og for at give brugbare råd til kommende »skovturister«.

- Jeg giver min erfaring videre, så andre kan komme godt i gang med at nyde naturen i længere tid af gangen. Det er nemlig fantastisk, når skovturen ikke kun skal vare i en time, men måske kan strækkes over flere dage. Jeg opfordrer til at man dropper de dyre hotelophold, og finder ro og hygge i skoven, det er ikke så svært, hvis man forbereder sig godt på at gå »back to basic«, fortæller han.

Jesper Hedes firma hedder Bushcraft Danmark og har hjemme i Jyderup Skov. Her er indrettet undervisningslokale i en 50 kvadratmeter stor »hytte«, der har tag men ingen vinduer eller døre. Man kan se direkte ud på naturen og følge med i livet i skoven - det, som det hele handler om. Hytten er indrettet med bålsted, forskellige redskaber til brug i naturen. Eleverne kan sidde på lange bænke langs siderne og skamler af træstubbe. På bænkene ligger der dyreskind fra rensdyr. Det eneste, der vidner om at det faktisk er et klasseværelse, er et moderne whiteboard - sat op på træben, for ligesom at følge designlinjen.

I dette undervisningslokale kan man ikke skrue ned for lyden af fuglekvidder. Den lyd er konstant i klasselokalet, der er opbygget midt i skovens dybe stille ro og med omgivelserne som undervisningsemne.

Jesper Hede er udover at være naturvejleder, også underviser på Skovskolen i Nøddebo og konsulent på TV-programmet »Alene i vildmarken«. På skovskolen lærer han eleverne at færdes og overleve i skoven, og som konsulent på TV-programmet giver han kommende deltagere gode råd om at etablere sig og overleve alene - derude - i vildmarken.

- Jeg forbereder dem, så godt jeg kan, og vejleder dem i fire timer hver - på tomandshånd. Når jeg ser udsendelserne, bliver jeg glad, når jeg ser at de har brugt de gode råd, jeg har givet dem, men jeg ved også, at man kan være så afkræftet efter mange dage uden mad, at selv det at skulle save brænde til et bål, kan være opslidende, fordi man er drænet for energi i forvejen. Efter et par dage uden mad holder man nemlig op med at være sulten, og så er det den fysiske og mentale form, man har med sig hjemmefra, der giver udslag i mere eller mindre udholdenhed som »eneboer«, forklarer han.

Hans kommende bog har han fået inspiration til at skrive af en af de tidligere programdeltagere. Hun havde udgivet en bog om friluftsliv, og da snakken en dag faldt på, at Jesper Hede også havde en masse erfaring, han kunne give videre i en bog, foreslog hun, at han tog kontakt til hendes forlag. 14 dage senere havde han ikke alene en kontrakt om bogudgivelsen, men også en deadline.

- Bogen er kommet til at hedde »Bushcraft i Norden« og indeholder en masse gode råd og gennemprøvede teknikker. Det er simpelthen en beskrivelse af, hvordan jeg selv gør det. Alt hvad der står, er af egen erfaring. Min opfordring er, at man først afprøver bushcraftlivet i en enkel udgave, for man behøver ikke ret meget andet end en sovepose, en gryde, et strygestål og en kniv - til start, og så selvfølgelig viden om, hvordan man tænder bål. Altsammen står i bogen. Når man så har været ude og ved, at det her er noget, man vil fortsætte med, er der selvfølgelig flere muligheder for at investere i mere udstyr. Men, min pointe er egentlig, at man ikke skal investere en masse penge for at gå ud i en skov og leve det enkle liv. Glem gasbrænderen, men husk gerne dåsemad eller solide madpakker, for der er ingen grund til at gå sulten rundt, fordi man er i skoven. Mit formål er ikke, at man skal lave »Nak og æd«, jeg ønsker at lære andre at overleve på en god og fornuftig måde, med brug af naturens områder og måske også med spiselige råvarer som nødder, bær, urter og fisk fra hav og vandløb, slutter han.