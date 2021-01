Tidligere minister Inger Støjberg skal for Rigsretten. Formanden for bestyrelsen i Venstre i Holbæk Kommune mener, det er det rigtige at gøre.

Lokal støtte til rigsretssag mod Inger Støjberg

Det står klart, efter et stort flertal i Folketinget torsdag meldte ud, at de er for at indlede en rigsretssag mod Støjberg.

Flertallet kom, efter Socialdemokraterne og et flertal i Støjbergs eget parti Venstre med formand Jakob Ellemann-Jensen i spidsen valgte at støtte sagen. Lokalt er der opbakning til formanden og flertallets holdning. Morten Løvschall, der er formand for bestyrelsen i Venstre i Holbæk Kommune, siger således:

- Men jeg tror på lov og orden. Det, tror jeg, de fleste gør. Det er en del af vores samfund og demokrati. Og når nogen siger, at der er det her altovervejende belæg for, at der er noget, der er forkert, synes jeg, det er svært at sige, at man så ikke skal køre sådan en sag igennem. Det er det rigtige at gøre, siger bestyrelsesformanden, der påpeger, at en rigsretssag jo også kan ende med at rense Inger Støjberg.